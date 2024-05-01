Марино ПУШИЧ: «Черноморец? Говорят, это слабый соперник. Но я не согласен»

1 мая состоялся перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Черноморец» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

После завершения встречи главный тренер донецкого клуба Марино Пушич провел пресс-конференцию:

– Мистер, «Черноморец» традиционно не был удобным соперником для «Шахтера» на протяжении нескольких последних сезонов, так можно ли сказать, что сегодня был ваш лучший матч «Шахтера» против «Черноморца» Романа Григорчука?



– Игры с «Черноморцем» всегда интересны, ведь это хорошая команда. Но дело и в нас – нужно использовать пространство, играть на привычном уровне, ведь им непросто противостоять. Говорят, что это слабый соперник, однако я не согласен. Это хорошая команда. Всегда интересно встречаться дважды в короткий промежуток времени, смотреть на реакцию.

У нас уже есть такой опыт – провели два матча с «Зарей». Теперь играем дважды против «Черноморца». Интересные игры. Мы могли видеть эпизод, когда они забили гол. То есть, они могут играть и быстро наказывать соперника за ошибки. Вот что я имею в виду, когда называю их хорошим, сложным оппонентом. Хотя в чемпионате вообще нет лёгких соперников. Все зависит от дела. Каждая игра имеет свою историю, свою энергию. Конечно, эта команда привносит свою энергию, пытается что-нибудь навязывать. Они умеют играть и забивать, поэтому сегодня отличились против нас.

Также должен добавить, что, по моему мнению, мы провели отличный матч, постоянно контролировали игру. Когда забиваешь быстрый гол, соперник также отмечается после первого удара по воротам, интересно наблюдать за тем, как команда будет реагировать. У нас получилось очень хорошо. Мы показали характер, продолжили играть и атаковать. Думаю, мы заслужили эту победу. Во второй половине мы решили освежить команду, выпустили нескольких игроков, сделавших свое дело. Мы могли бы забить больше в конце матча. Но ничего, все же победили со счетом 4:1. Я доволен результатом.

– Острый вопрос. Самая популярная тема в медиа – это четвертые желтые карточки, которых сегодня ждали от Даниила Сикана и Валерия Бондаря, чтобы они смогли потом сыграть против «Динамо». Как вы относитесь к этому? Разговариваете со своими футболистами, чтобы они такого не делали или, наоборот, делали это?



– Нет, считаю, что нужно в каждом матче выкладываться на 100 процентов, а не получать предупреждения просто так. Вы говорите о двух будущих играх, но я думаю только об одной – следующей. Мы все сконцентрируемся только на следующей игре. К тому же, в следующем матче нам пришлось бы играть без этих футболистов, а это мне вообще не нравится. Надо оставаться сконцентрированным на игре, хотя, конечно, всегда есть вероятность получить желтую карточку, сфолить, потому что должен вступать в борьбу. Но это был бы плохой поступок. Как я уже сказал, я никогда не думаю заранее о двух или трех играх, всего нельзя предвидеть, это жизнь. В некоторых моментах ты уверен, но здесь все внимание уделяется только одной, следующей игре, и в таком случае мы потеряли бы игроков в следующем матче, что для нас было бы недостатком.