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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 16:09 |
474
1

Марино ПУШИЧ: «У Марлона были проблемы с желудком»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу над «Черноморцем»

01 мая 2024, 16:09 |
474
1
Марино ПУШИЧ: «У Марлона были проблемы с желудком»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (4:1) в перенесенном матче 12-го тура УПЛ.

– Марлон Гомес в огне. Чувствовали, что он так сыграет?

– Да, он забил три хороших гола. Это всегда коллективные усилия, мы очень хорошо сделали это. Также это его индивидуальная заслуга, он очень хорошо сыграл, он забил хорошие голы. Все мы очень счастливы за него, потому что это его первый матч в стартовом составе. Я рад за него и за команду.

– Как он себя чувствует? Его замена была вынужденной?

– Нет, это не была вынужденная замена. Он чувствовал себя хорошо во втором тайме. Можно сказать, что это была необходимая замена – у него была небольшая проблема с желудком.

– Первой заменой Вы сняли с поля сразу 4 игроков. Это была возможность дать лидерам отдохнуть и проверить в игре других футболистов?

– Наступил момент в игре, когда мы решили сделать замены, чтобы освежить игру. Должен сказать, что они сделали свое дело. Сделали то, что я от них требовал. Марьян вышел и сразу забил. Лассина Траоре, Степаненко и Эгиналду очень хорошо выглядели. Это очень важно на этом этапе.

– Бондарь получил желтую и пропустит следующий матч против «Черноморца».

– Я всегда надеюсь, что игроки не получат карточку. Это не был необходимый фол.

– Когда ожидаете возвращения Бондаренко на поле?

– У него все хорошо. После прошлой игры мы думали, что у него что-то плохое произошло, но все лучше, чем мы надеялись.

– У Вас следующий матч также с «Черноморцем». Это облегчает подготовку, когда соперник один и тот же рядом?

– Это всегда интересно, когда играешь 2 матча подряд с одним соперником. Я говорил, что «Черноморец» – это сильная команда, очень хороший соперник. Когда играешь 2 игры подряд, то это всегда интересно. У нас уже был такой опыт с «Зарей».

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Дмитро Вербинський Источник: УПЛ-ТВ
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easterly
Цікаво якими ...боліками їх частують, що проблеми з потрохами
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