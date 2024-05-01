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Черноморец
01.05.2024 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 01:09 | Обновлено 01 мая 2024, 01:10
35
0

Черноморец – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

01 мая 2024, 01:09 | Обновлено 01 мая 2024, 01:10
35
0
Черноморец – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 1-го мая, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 13:00.

Еврокубки в свое время не дали «Шахтеру» сыграть в Одессе в заранее отведенные сроки, после чего прошло уже больше полугода и место предстоящих событий было перенесено в столицу. Причем, как ни странно, попросил об этом именно коллектив Романа Григорчука. Сути дела не меняет – «горнякам» нужно побеждать в контексте чемпионской гонки, «морякам» – в контексте все еще возможной борьбы за выживание. Как ни как, уже три матча чемпионата подряд «Черноморец» и вовсе очков не набирает.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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