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Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 21:47 | Обновлено 30 апреля 2024, 21:53
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Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После недавнего двойного противостояния с «Зарей» горняки теперь дважды сыграют с одесситами

30 апреля 2024, 21:47 | Обновлено 30 апреля 2024, 21:53
191
0
Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В связи с переносами матчей первого круга украинской Премьер-Лиги так получилось, что под конец сезона подопечные Марино Пушича сперва провели два поединка подряд с луганской «Зари», а в первых числах мая их ждут аналогичные спаренные игры с одесским «Черноморцем». Оба предстоящих матча, кстати, пройдут на стадионе «Левый берег» в Киевской области. Первый из них, который должен был пройти в 12-м туре, состоится 1 мая. Второй уже 27-го тура там же через три дня.

Черноморец

Одесситы сейчас расположились на 10-м месте в турнирной таблице. С одной стороны, они чувствуют себя относительно в безопасности, если говорить о зоне переходных матчей. Но, с другой стороны, 29 набранных очков еще не гарантируют им спокойствия на финише сезона. Да и календарь оставшихся матчей у них достаточно сложный. Так что очки надо где-то добывать.

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Три последних поединка в чемпионате страны подопечные Романа Григорчука проиграли. Сперва в гостях «Заре» 0:1, затем дома «Кривбассу» 1:2 и в предыдущем туре снова на выезде «Минаю» 0:2. Уже в самом начале игры в Закарпатье «Черноморец» пропустил гол в свои ворота и оказался в роли отыгрывающихся. Но все старания сравнять счет ни к чему не привели. К тому же, на 62-й минуте гости пропустили и второй гол.

Вообще за пределами родного стадиона команда в нынешнем сезоне играет слабо. В 13 матчах только три победы, одна ничья и девять поражений. Хуже показатели только у «Миная», «Вереса» и «Металлиста 1925». Благо, что дома одесситы сумели набрать 19 очков, а так бы уже находились в конце турнирной таблицы.

Кстати, на пресс-конференции после поражения в Минае Роман Григорчук пообещал, что его команда приложит все усилия, чтобы заработать очки в предстоящих двух матчах с «Шахтером». « ... Важно то, какой будет у нас характер, психологическое состояние, важна наша сила. У нас есть определенный потенциал. Мы можем играть лучше, чем играли сегодня», - сказал наставник «Черноморца».

Шахтер

Перед первым матчем с «Черноморцем» у «Шахтера» набрано 61 очко в 25 сыгранных поединках. На данный момент донецкие футболисты продолжают борьбу за золотые медали с киевским «Динамо», имеющего на четыре очка меньше. Для обеих команд сейчас очень важно не терять турнирные баллы, так как любая потеря может изменить ситуацию в ту или иную сторону.

В предыдущем туре горняки выступали в Черкассах против местного «ЛНЗ» и добились победы со счетом 3:0. Перед самым перерывом Даниил Сикан забил первый мяч, а во втором тайме Георгий Судаков и вышедший на замену Эгиналду довели результат до крупного. Пожалуй, единственное, что тогда могло огорчить гостей, так это то, что в самом начале поединка травму получил один из основных игроков средней линии Артем Бондаренко. Пока не совсем ясно на какой период он отправился на больничный, но в матчах с одесситами мы вряд ли его увидим.

А еще на днях стало известно о том, что «Шахтер» покинул молодой венесуэльский нападающий Кевин Келси. В первом круге он принял участие в 13 матчах и забил два мяча. А вот в весенней части чемпионата Келси вообще не выходил на поле в форме горняков, так что эту потерю клуб вряд ли почувствует. Тем более, что сейчас конкуренция среди игроков за место в основном составе достаточно высокая.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиги соперники провели 53 матча. В 38 из них побеждал «Шахтер», 7 раз выигрывали одесситы и еще в 8 поединках судьи фиксировали ничейный результат. Предыдущая игра этих команд проходила 2 апреля прошлого года в Одессе. Тогда в 19-м туре минувшего чемпионата была ничья 2:2. У хозяев поля забивали Путря и Салюк, а у гостей Крыськив и Гочолеишвили.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Кевин, Зубков, Сикан

«Черноморец»: Варакута, Ермаков, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Авагимян, Шпорн, Штогрин, Кузык, Бадибанга

Прогноз на противостояние:

Одесситы вполне могут оказать серьезное сопротивление горнякам и даже забить гол. Однако «Шахтер» все же выглядит предпочтительнее. Предположим, что подопечные Марино Пушича добьются победы 3:1.

1 мая, среда

«Черноморец» – «Шахтер»
Киевская область. Стадион «Левый берег». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua — 1:3
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Шахтер Донецк Черноморец - Шахтер прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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