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Минай
27.04.2024 13:00 – FT 2 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 14:58 | Обновлено 27 апреля 2024, 15:18
344
3

Аутсайдер, но уже не абсолютный. Минай переиграл Черноморец

Команда Любеновича во второй части сезона УПЛ восстает из пепла

27 апреля 2024, 14:58 | Обновлено 27 апреля 2024, 15:18
344
3
Аутсайдер, но уже не абсолютный. Минай переиграл Черноморец
УПЛ

Украинская Премьер-лига со своими интригами не будет отпускать нас до заключительного игрового дня этого сезона. Все уже успели, например, отправить закарпатский «Минай» в Первую лигу после неудач команды в первой части сезона, однако пришел Желько Любенович и дела у «лис» пошли на поправку. В любом случае, такого катастрофического отставания от конкурентов, как раньше, по состоянию на момент начала двадцать шестого тура национального первенства не было и близко.

Однако каждый последующий игровой уикенд будет для «Миная» испытанием на выносливость. В частности, домашняя игра против одесского «Черноморца» должна была таковой стать, ведь команда Романа Григорчука наведалась в самый отдаленный на запад населенный футбольный пункт «элитного» дивизиона с серией из двух поражений подряд, а поскольку она все еще не гарантировала себе спокойную жизнь, то и максимум зачетных баллов ей также был нужен.

Но с таким началом игры, как продемонстрировали нам на этот раз «моряки», надеяться на успех просто нет никакого смысла. «Черноморец» пропустил уже на шестой минуте, когда Кораблин завершил ударом момент, который сам же и создал передачей с правого фланга в штрафную, куда затем набежал с ударом под успешный отскок от Устименко. И это была совсем не единичная акция от «Миная» на старте встречи, потому что темпы команды Любеновича действительно поражали.

Но все понимали – весь матч на таких оборотах провести просто невозможно, поэтому закарпатцам также пришлось отходить к защите, где снова возникали единичные неприятные для них ситуации. Однако на воротах аутсайдеров до сих пор стоит Кемкин, и это во второй части сезона действительно значит много для них в плане результатов. Пару зрелищных сейвов, и «Черноморец» остался без голов к перерыву в моментах, в которых, по большому счету, обязан был забивать. Как, например, в эпизоде с ударом головой от Штогрина.

На второй тайм Григорчук вышел с двумя заменами, что было неудивительно, потому что игру все же надо было попытаться спасти. Эта ротация сработала лишь в том плане, что одесситы начали больше держать мяч на чужой половине, но какой в этом смысл, если их уже на 63 минуте подловили на контратаке? Ременяк с чудесами акробатики как-то умудрился пробить над Варакутой в завершение передачи Дмитрука с правого фланга.

И снова, как и после первого гола, в ответной атаке «Черноморец» мог забивать, однако Брагару дальним ударом с левого фланга попал в верхний каркас ворот. А после этого начался период игры, который можно было смело называть «доигровкой» от хозяев – ничего интересного не происходило. А уже после матча нам показывали, как Вакула наматывал круги на мотоцикле за пределами стадиона. Но это видео еще с момента приезда команд на стадион. Хотя на поле Владислав делал то же самое.

В следующие выходные закарпатский «Минай» наведается в гости к ривненскому «Вересу», тогда как одесский «Черноморец» сначала сыграет номинально домашний матч на «Левом берегу» против донецкого «Шахтера» посреди недели, а затем там же и будет гостить у «горняков» на выходных.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Минай» – «Черноморец» – 2:0

Голы: Кораблин, 6, Ременяк, 62

Предупреждения: Дмитрук, 45 – Бадибанга, 37, Брагару, 90+3

«Минай»: Кемкин – Кисель, Чуев, Скиба, Дмитрук – Петько (Витенчук, 67), Семотюк (Матюшенко, 77), Кораблин (Корнийчук, 78) – Вакула, Устименко, Ременяк (Гуничев, 64).

«Черноморец»: Варакута – Ермаков, Гучек (Бойчук, 46), Салюк, Путря (Иеде, 83) – Брагару, Огиря (Авагимян, 46), Шпорн – Штогрин, Кузык (Зе, 70), Бадибанга (Альваренга, 70).

Арбитр: Денис Резников (Каменское).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

Удары (в створ): 11 (3) – 12 (5)
Угловые: 3 – 7
Оффсайды: 0 – 2.

МИНАЙ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Минай Минай - Черноморец текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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New Zealander
Браво Минай. Створили вже напівдиво за підсумками другої частини чемпіонату. Такого ніхто не очікував
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+1
roman75zpr
Уже даже хочется, чтобы Минай (такой Минай) остался в УПЛ...
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0
serhiy
Обісраний Чорноморець,а ще треба гру Шахтарю здати то так і до вильоту не далеко ).
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-1
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