Минай – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер–лиги, в котором отношения выяснят «Минай» и «Черноморец» Одесса. Поединок состоится в Минае на стадионе «Минай». Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Минай

Команда «Минай» в турнирной таблице УПЛ занимает 16-е место – ниже всех в лиге. В 25 матчах сезона она набрала 16 очков – 2 победы, 10 ничьих, 13 поражений.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В пяти последних матчах в чемпионате Украины «Минай» чередует поражения с ничьими. 31 марта «лисы» поделили дома очки с «Александрией» (2:2), после чего также на своем поле потерпели поражение со счетом 2:3 от «Полесья». Затем была ничья 1:1 на поле «Оболони», на смену которой пришло домашнее поражение 1:3 от «Динамо».

22 апреля в матче 25-го тура сезона «Минай» дома сыграл вничью с «Рухом» - 1:1.

Черноморец

Одесский «Черноморец» располагается на 9–й позиции в турнирной таблице украинского чемпионата. У «моряков» в активе 29 очков – 9 побед, 2 ничьи, 13 поражений.

В пяти последних матчах сезона-2023/2024 подопечные Романа Григорчука одержали 2 победы и три раза проиграли. 17 марта они дома уступили со счетом 0:1 ровенскому «Вересу».

За неудачей последовала серию из двух побед – со счетом 4:1 в Житомире над «Полесьем» и со счетом 3:2 на своем поле над «Александрией». На смену победам пришли поражения – 0:1 от «Зари» на выезде и 1:2 дома от «Кривбасса».

Статистика матчей

«Минай» и «Черноморец» провели между собой в УПЛ 4 матча. На счету команды из Закарпатья одна победа, у одесситов – два выигрыша, еще одна встреча принесла ничью.

В матче первого круга нынешнего сезона «Чернморец» на своем поле разгромил «Минай» со счетом 3:0.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Кемкин – Кисиль, Скиба, Немчанинов, Дмитрук, Кораблин, Витенчук, Петько, Ременяк, Вакула, Устименко.

«Черноморец»: Варакута – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков, Васильев, Альваренга, Брагару, Бадибанга, Штогрин, Авагимян.

Прогноз на противостояние

«Черноморец» является фаворитом матча, но он вряд ли сможет подтвердить свой статус в полной мере. «Минаю» уже нечего терять, зато все еще есть за что бороться. Игра будет запредельно напряженной и в итоге получиться ничейной. Такой результат в полной мере удовлетворит обоих соперников.

27 апреля, суббота