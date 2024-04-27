Аутсайдер УПЛ «Минай» в матче чемпионата Украины на своем поле обыграл «Черноморец» со счетом 2:0 и продолжает бороться за переходные матчи, чтобы остаться в элитном дивизионе. Команда поднялась с последнего места в таблице.

А вот «Черноморец» проиграл в третьем кряду матче и пока идет 9-м.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Минай» – «Черноморец» – 2:0

Голы: Кораблин, 6, Ременяк, 62