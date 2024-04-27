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Чемпионат Украины
Минай
27.04.2024 13:00 – FT 2 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 17:04 | Обновлено 27 апреля 2024, 17:54
393
1

Минай – Черноморец – 2:0. Третье поражение Григорчука кряду. Обзор матча

Аутсайдер на своем поле удивил одесскую команду

27 апреля 2024, 17:04 | Обновлено 27 апреля 2024, 17:54
393
1
Минай – Черноморец – 2:0. Третье поражение Григорчука кряду. Обзор матча
УПЛ

Аутсайдер УПЛ «Минай» в матче чемпионата Украины на своем поле обыграл «Черноморец» со счетом 2:0 и продолжает бороться за переходные матчи, чтобы остаться в элитном дивизионе. Команда поднялась с последнего места в таблице.

А вот «Черноморец» проиграл в третьем кряду матче и пока идет 9-м.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Минай» – «Черноморец» – 2:0
Голы: Кораблин, 6, Ременяк, 62

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Минай).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Кораблин (Минай).
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Минай Черноморец Одесса Минай - Черноморец видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Тимур Кораблин Артур Ременяк
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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zzg77
Скоро буде п'ять поспіль!!
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