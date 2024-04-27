27.04.2024 13:00 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига27 апреля 2024, 17:04 | Обновлено 27 апреля 2024, 17:54
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Минай – Черноморец – 2:0. Третье поражение Григорчука кряду. Обзор матча
Аутсайдер на своем поле удивил одесскую команду
27 апреля 2024, 17:04 | Обновлено 27 апреля 2024, 17:54
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Аутсайдер УПЛ «Минай» в матче чемпионата Украины на своем поле обыграл «Черноморец» со счетом 2:0 и продолжает бороться за переходные матчи, чтобы остаться в элитном дивизионе. Команда поднялась с последнего места в таблице.
А вот «Черноморец» проиграл в третьем кряду матче и пока идет 9-м.
Украинская Премьер-лига. 26-й тур.
«Минай» – «Черноморец» – 2:0
Голы: Кораблин, 6, Ременяк, 62
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Минай).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Кораблин (Минай).
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