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Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 22:11 | Обновлено 26 апреля 2024, 22:12
34
0

Минай – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

26 апреля 2024, 22:11 | Обновлено 26 апреля 2024, 22:12
34
0
Минай – Черноморец. Текстовая трансляция матча
ФК Минай

В субботу, 27-го апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Команду Желько Любеновича уже успели отправить в Первую лигу за время зимней паузы, однако во главе с новым тренером «Минай» все еще планирует бороться до конца. И хотя «Черноморец» не является прямым конкурентом для закарпатского коллектива, однако два подряд поражения оставили команду Романа Григорчука в не самом лучшем расположении духа. Аутсайдеру тем временем осталось всего три очка до ближайшего конкурента, а тому и вовсе предстоит сыграть против «Кривбасса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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