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28 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 28 апреля 2024, 02:54
98
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Рад, что в команде есть такой футболист, как Вакула»

Главный тренер «Миная» рассказал о победе над «Черноморцем»

28 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 28 апреля 2024, 02:54
98
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Рад, что в команде есть такой футболист, как Вакула»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал о победе своей команды над «Черноморцем» (2:0) в 26 туре УПЛ.

– Поздравляю свою команду с победой. Поздравляю президента с днем рождения. Эта победа для него. Поздравляю свою крестницу, у нее сегодня день рождения. Сегодня много хороших новостей и праздников. Спасибо команде за победу. Сегодня футболисты показали, что они просто молодцы. Я горжусь ими. У меня нет слов. Я очень счастлив. Эта команда движется в правильном направлении и у этой команды есть будущее.

- Эта игра – уже история, нужно смотреть в будущее. А ближайшее будущее – это «Верес». С одной стороны, он играет посреди недели – «Минаю» это на руку. С другой стороны, «Минай» отдает много сил в своих матчах. Как будете восстанавливать команду до игры с «Вереском»?

- Мы успели за пять дней подготовиться к «Черноморцу». У нас было меньше времени, чем у соперника, для подготовки к сегодняшней игре. А дальше у нас будет недельный цикл. Даю команде два дня выходных. Можно не волноваться, мы будем полностью готовы к следующему матчу.

Хочу добавить, что перед игрой я очень просил команду, чтобы сыграть на ноль в защите. В последний раз на ноль мы играли против «Металлиста 1925». И вот сейчас. Я поблагодарил ребят за это.

Что касается забитых мячей, то когда я приходил, то сказал команде, что мы должны играть в атакующий футбол и забивать. Собственно сейчас мы это и делаем, вы видите это на поле.

- Что сегодня для вас как для тренера было самое тяжелое и ответственное по ходу игры?

- Для меня самое важное было – это игровая дисциплина. Чтобы подопечные придерживались того, о чем я просил их перед игрой. Когда они делают то, о чем мы договариваемся, я не сомневаюсь в положительном исходе игры.

- Сегодня бросилось в глаза то, что наиболее мотивированным на матч был Вакула. Он нуждался в отдельных словах для настройки или эмоции у него зашкаливали сами по себе?

- Зашкаливали сами по себе. Я мало с ним говорил, потому что понимал, какое у него будет настроение. И он это показал на поле. Я рад, что у меня в команде такой футболист.

- Был момент, когда вы готовили замену, и Вакула думал, что уйдет с поля. А потом удивился, когда понял, что остается. Оставили его, чтобы все же забил своей бывшей команде?

- Жаль, что не забил, я хотел, чтобы он забил. Но у нас самое важное – это команда, ее результат. Что касается замены, то в тот момент, когда она происходила, я просто говорил Вакуле, чтобы он перешел на другую позицию, у нас были корректировки в поле.

– По игре мы все видим. А интересует психология насколько важен психологический аспект и как удалось найти ключ к футболистам?

- Раньше в футболе о психологии сильно не думали, все просто делали акцент на физической подготовке, а сегодня психология выходит на очень важный план. Мы работаем, стараемся донести до футболистов все то, что от них требуем. Также очень важен индивидуальный подход к каждому игроку – это то, что может помочь получить от футболиста максимум.

- Сегодняшняя игра в плане восприятия эмоционального – самая положительная для вас как для тренера, или раньше уже были похожи игры?

- Сейчас для меня важнейшая победа в тренерской карьере – сегодняшняя. Я сказал команде, что мы можем сделать этот шаг вперед, что нам это очень нужно и что раньше уже несколько раз не использовали свои шансы. Я говорил, что если сделаем этот шаг сегодня, то потом будет возможность и дальше двигаться вперед.

- Раньше вы говорили о настройке руководства клуба на воспитание игроков, что акцент сместился от сохранения прописки в элите до развития футболистов. Речь о спасении даже не шла. Сейчас ситуация другая?

- С первого же дня пребывания в клубе я хотел донести до руководства, что у нас есть шансы на спасение, и что я верю и буду верить в это. Мы никогда не отказывались от веры в то, что мы можем остаться. Мы еще ничего не сделали, еще много работы впереди. Но все в клубе живут для этой команды, работают для этой команды и будут дальше работать все для того, чтобы «Минай» остался в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Минай Минай - Черноморец пресс-конференция Желько Любенович Владислав Вакула
Сергей Рипьюк Источник: ФК Минай
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