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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 03:00 | Обновлено 28 апреля 2024, 03:20
35
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Приложим все усилия, чтобы заработать очки с Шахтером»

Главный тренер «Черноморца» подытожил игру с «Минаем»

28 апреля 2024, 03:00 | Обновлено 28 апреля 2024, 03:20
35
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Приложим все усилия, чтобы заработать очки с Шахтером»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук оценил игру 26 тура УПЛ против «Миная», которую его команда проиграла со счетом 0:2.

– Мы сегодня проиграли, очень недовольны этим. Для нас это очень болезненное поражение, чувствую это по себе, вижу это по ребятам. Основное – это ни одного лишнего слова. Только одно для нас важно – выстоять, не попасть в тяжелое психологическое состояние. Надо все выдержать, преодолеть и идти дальше

– Команда почувствовала, что находится далеко от зоны вылета, до еврокубков тоже далеко. Может быть, поэтому не хватает мотивации?

– Мы говорили об этом, но не таким прямым текстом, чтобы анализировать турнирную ситуацию. В самом плохом для нас сценарии будет у нас 29 пунктов – этого совсем недостаточно для того, чтобы спокойно сидеть и думать, что тебе ничего не угрожает. У нас была возможность выиграть сегодня и подняться на одно место вверх. Это важно для меня. Мы говорили об этом, что хотим выигрывать и подниматься повыше. Сегодняшняя игра была тяжелая, потому что мы плохо ее начали. Как правило, мы контролируем ситуацию, больше работаем с мячом, возможно, не хватает иногда нам остроты, но мы хотим вести игру. А сегодня нам не удалось начало игры, пропустили быстрый мяч. Было трудно. В ходе поединка исправились немного, но сейчас это уже не интересно.

– Кто в составе соперника вам понравился? Кого знали раньше?

– До игры мы знали всех. Знали сильнейшие и слабые стороны соперника. Готовились и видели, что «Минай» – крепкая команда. Имеет бегущих, интересных футболистов. Когда есть скорость – это всегда опасный соперник. Они в своем стиле использовали простор, выбегали. Могу сказать только добрые слова о сопернике.

– Заканчивается чемпионат. Хочется услышать ваше мнение о том, каким был этот чемпионат.

– У меня ответ уже есть – у нас, несмотря на то время, в котором мы сейчас живем, чемпионат отличный, сильный, добротный. Я думаю, если добавить сюда болельщиков на трибуны на каждую игру – и была бы другая картина, антураж. Но думаю, что у нас и так добротный чемпионат.

– Как оцените действия Ильи Путри и почему Авагимян не вышел в основе «Черноморца»?

– Не хотел бы говорить об ошибках или еще что-то другое в контексте Путри. Относительно Авагимяна – мы рассчитывали на то, что он будет играть со старта, но после прошлой игры у него было небольшое повреждение. Вчера на предигровой тренировке было 50 на 50. Решили, в основе он точно не выйдет, но запланировали, что мы можем выпустить его позже. Не хотели им рисковать.

– Вы уже сыграли со всеми четырьмя командами в опасной зоне таблицы. У вас есть ощущение того, у какой из команд больший потенциал спастись?

– Следует говорить не только о 4 командах, но и больше. У этих четырех команд просто меньше баллов, поэтому о них говорят. Но все набирают очки во втором круге. Борьба будет до последнего тура за то место, которое дает право остаться или сыграть дополнительные матчи.

– Средний так называемый проходной балл, чтобы остаться – 32 или 33 очка. Так сообщает статистика. Вы, конечно, пытались сегодня получить эти три очка, чтобы иметь 32 балла и уже быть спокойными. Не удалось. В какой следующей игре рассчитываете закрыть этот вопрос?

– В каждой игре мы рассчитываем получить очки. У нас следующие два матча с «Шахтером». Сегодня мы проиграли «Миную», но не надо думать, что мы уже сдались и проигрываем «Шахтеру». Напротив, приложим все усилия, чтобы заработать очки. Важно то, какой будет у нас характер, психологическое состояние, важна наша сила. У нас есть определенный потенциал. Мы можем играть лучше, чем играли сегодня. Настраиваемся на то, чтобы каждую следующую игру сыграть сильнее предыдущей.

– Два матча против «Шахтера» будут в Киеве – для вашей команды это минус?

– Я бы не сказал. Сейчас очень трудный график переездов. Во Львов сейчас поезд прибывает в шесть утра. Раньше был другой график. А теперь выходит, кто не заснул в поезде с вечера – в 5 утра уже подъем, приготовление к выходу. Для нас выгодный вариант не иметь тяжелой дороги в Одессу, затем – во Львов. Так что мы довольны, что так сложилось (два матча в Киеве, – примечание). Я понимаю, что для болельщиков это минус, но для нас это хороший вариант.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Украинская Премьер-лига Минай Минай - Черноморец Роман Григорчук
Сергей Рипьюк Источник: ФК Минай
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