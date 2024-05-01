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Черноморец
01.05.2024 13:00 – FT 1 : 4
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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 15:02 |
2736
0

Черноморец – Шахтер – 1:4. Хет-трик звездного новичка. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

01 мая 2024, 15:02 |
2736
0
Черноморец – Шахтер – 1:4. Хет-трик звездного новичка. Видео голов и обзор

В среду, 1 мая, прошел перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Черноморец» и «Шахтер».

Игра прошла на стадионе «Левый берег» и завершилась победой «горняков» со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хет-трик в составе «Шахтера» оформил Марлон Гомес, еще один гол забил Швед. За одесситов автором единственного гола стал Бадибанга.

УПЛ. 12-й тур, 1 мая.

Черноморец – Шахтер – 1:2
Голы: Бадибанга, 12 – Марлон Гомес, 3, 16.

ГОЛ! Марлон Гомес, 3 мин, 0:1

ГОЛ! Бадибанга, 12 мин, 1:1, ГОЛ! Марлон Гомес, 16 мин, 1:2

ГОЛ! Марлон Гомес, 41 мин, 1:3

ГОЛ! Швед, 66 мин, 1:4

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Марлон Гомес (Шахтер Донецк).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Марлон Гомес (Шахтер Донецк).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Зиги Бадибанга (Черноморец).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Марлон Гомес (Шахтер Донецк).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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