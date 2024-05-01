Черноморец – Шахтер – 1:4. Хет-трик звездного новичка. Видео голов и обзор
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В среду, 1 мая, прошел перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Черноморец» и «Шахтер».
Игра прошла на стадионе «Левый берег» и завершилась победой «горняков» со счетом 4:1.
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Хет-трик в составе «Шахтера» оформил Марлон Гомес, еще один гол забил Швед. За одесситов автором единственного гола стал Бадибанга.
УПЛ. 12-й тур, 1 мая.
Черноморец – Шахтер – 1:2
Голы: Бадибанга, 12 – Марлон Гомес, 3, 16.
ГОЛ! Марлон Гомес, 3 мин, 0:1
ГОЛ! Бадибанга, 12 мин, 1:1, ГОЛ! Марлон Гомес, 16 мин, 1:2
ГОЛ! Марлон Гомес, 41 мин, 1:3
ГОЛ! Швед, 66 мин, 1:4
События матча
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