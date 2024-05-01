Ярмоленко побил бомбардирский рекорд Реброва

Гол в матче с «Вересом» (3:0) стал 190-м в украинской карьере 34-летнего хавбека «Динамо» Андрея Ярмоленко. Тем самым он, обойдя Сергея Реброва, возглавил список лучших бомбардиров отечественных команд за годы независимости. 106 мячей Ярмоленко забил в чемпионатах Украины, 46 - в за национальную сборную, по 19 – в Кубке Украины и еврокубках.

К слову, в сборной Украины Андрей занимает в бомбардирской табели о рангах 2-е место уступая только Андрею Шевченко, в УПЛ – 4-е вслед за Максимом Шацких, Сергеем Ребровым и Евгением Селезневым, в Кубке Украины – 6-е, а в еврокубках – 8-е.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 бомбардиров украинских команд за годы независимости (1992-2024)

ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 1. Андрей ЯРМОЛЕНКО 106 19 - 19 46 190 2. Сергей РЕБРОВ 123 20 - 31 15 189 3. Андрей ШЕВЧЕНКО 83 21 - 25 48 177 4. Максим ШАЦКИХ 124 24 - 23 - 171 5. Евгений СЕЛЕЗНЕВ 117 12 - 14 11 154 6. Андрей ВОРОБЕЙ 105 25 - 13 9 152 7. ЖУНИОР МОРАЕС 103 6 1 23 1 134 8. ЛУИС АДРИАНУ 77 16 3 32 - 128 9. Александр ГЛАДКИЙ 99 13 4 9 1 126 10. Марко ДЕВИЧ 90 4 - 10 7 111 Олег ГУСЕВ 59 15 2 22 13 111

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.