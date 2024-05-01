Ярмоленко побил бомбардирский рекорд Реброва
34-летний хавбек «Динамо» забил 190-й мяч в украинской карьере
Гол в матче с «Вересом» (3:0) стал 190-м в украинской карьере 34-летнего хавбека «Динамо» Андрея Ярмоленко. Тем самым он, обойдя Сергея Реброва, возглавил список лучших бомбардиров отечественных команд за годы независимости. 106 мячей Ярмоленко забил в чемпионатах Украины, 46 - в за национальную сборную, по 19 – в Кубке Украины и еврокубках.
К слову, в сборной Украины Андрей занимает в бомбардирской табели о рангах 2-е место уступая только Андрею Шевченко, в УПЛ – 4-е вслед за Максимом Шацких, Сергеем Ребровым и Евгением Селезневым, в Кубке Украины – 6-е, а в еврокубках – 8-е.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 бомбардиров украинских команд за годы независимости (1992-2024)
|
|
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
106
|
19
|
-
|
19
|
46
|
190
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
123
|
20
|
-
|
31
|
15
|
189
|
3.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
83
|
21
|
-
|
25
|
48
|
177
|
4.
|
Максим ШАЦКИХ
|
124
|
24
|
-
|
23
|
-
|
171
|
5.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
117
|
12
|
-
|
14
|
11
|
154
|
6.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
105
|
25
|
-
|
13
|
9
|
152
|
7.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
103
|
6
|
1
|
23
|
1
|
134
|
8.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
77
|
16
|
3
|
32
|
-
|
128
|
9.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
99
|
13
|
4
|
9
|
1
|
126
|
10.
|
Марко ДЕВИЧ
|
90
|
4
|
-
|
10
|
7
|
111
|
|
Олег ГУСЕВ
|
59
|
15
|
2
|
22
|
13
|
111
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
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