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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 23:31 | Обновлено 01 мая 2024, 23:40
1482
1

Ярмоленко побил бомбардирский рекорд Реброва

34-летний хавбек «Динамо» забил 190-й мяч в украинской карьере

01 мая 2024, 23:31 | Обновлено 01 мая 2024, 23:40
1482
1
Ярмоленко побил бомбардирский рекорд Реброва
ФК Динамо

Гол в матче с «Вересом» (3:0) стал 190-м в украинской карьере 34-летнего хавбека «Динамо» Андрея Ярмоленко. Тем самым он, обойдя Сергея Реброва, возглавил список лучших бомбардиров отечественных команд за годы независимости. 106 мячей Ярмоленко забил в чемпионатах Украины, 46 - в за национальную сборную, по 19 – в Кубке Украины и еврокубках.

К слову, в сборной Украины Андрей занимает в бомбардирской табели о рангах 2-е место уступая только Андрею Шевченко, в УПЛ – 4-е вслед за Максимом Шацких, Сергеем Ребровым и Евгением Селезневым, в Кубке Украины – 6-е, а в еврокубках – 8-е.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 бомбардиров украинских команд за годы независимости (1992-2024)

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

106

19

-

19

46

190

2.

Сергей РЕБРОВ

123

20

-

31

15

189

3.

Андрей ШЕВЧЕНКО

83

21

-

25

48

177

4.

Максим ШАЦКИХ

124

24

-

23

-

171

5.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

117

12

-

14

11

154

6.

Андрей ВОРОБЕЙ

105

25

-

13

9

152

7.

ЖУНИОР МОРАЕС

103

6

1

23

1

134

8.

ЛУИС АДРИАНУ

77

16

3

32

-

128

9.

Александр ГЛАДКИЙ

99

13

4

9

1

126

10.

Марко ДЕВИЧ

90

4

-

10

7

111

Олег ГУСЕВ

59

15

2

22

13

111

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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