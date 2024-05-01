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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 23:23 | Обновлено 01 мая 2024, 23:33
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0

Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах

Между Шахтером и Динамо сохранился интервал в 4 очка за 4 тура до финиша

01 мая 2024, 23:23 | Обновлено 01 мая 2024, 23:33
723
0
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
УАФ

1 мая состоялись перенесенные поединки 5-го и 12-го туров чемпионата Украины.

Шахтер и Динамо одержали разгромные победы над Черноморцем и Вересом соответственно.

В турнирной таблице между Шахтером и Динамо сохранился интервал в 4 очка за 4 тура до финиша (64 против 60).

На попадание в еврокубки претендуют: Кривбасс (54), Днепр-1 (45), Рух (44), Полесье (42).

В зоне переходных матчей находятся: Оболонь (22), Верес (20). В зоне вылета: Минай, Металлист 1925 (по 19).

🏆 УПЛ. 01.05.2024

⚽️ 12-й тур. 13:00. Черноморец Одесса – Шахтер Донецк – 1:4 (1:3)

Голы: Бадибанга, 12 – Марлон, 3, 16, 41, Швед, 65.

⚽️ 5-й тур. 15:30. Динамо Киев – Верес Ровно – 3:0 (1:0)

Голы: Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелев, 84.

📊 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 26 20 4 2 58 - 21 64
2 Динамо Киев 26 19 3 4 62 - 25 60
3 Кривбасс 26 16 6 4 47 - 25 54
4 Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45
5 Рух Львов 26 11 11 4 39 - 27 44
6 Полесье 26 12 6 8 32 - 26 42
7 ЛНЗ Черкассы 26 8 8 10 25 - 31 32
8 Ворскла 26 8 6 12 23 - 38 30
9 Колос К 25 6 11 8 18 - 19 29
10 Черноморец 26 9 2 15 35 - 40 29
11 Заря 25 6 9 10 25 - 32 27
12 Александрия 26 6 8 12 22 - 34 26
13 Оболонь 26 4 10 12 16 - 35 22
14 Верес 26 4 8 14 23 - 41 20
15 Минай 26 3 10 13 20 - 40 19
16 Металлист 1925 26 4 7 15 25 - 47 19
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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