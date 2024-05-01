Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Между Шахтером и Динамо сохранился интервал в 4 очка за 4 тура до финиша
1 мая состоялись перенесенные поединки 5-го и 12-го туров чемпионата Украины.
Шахтер и Динамо одержали разгромные победы над Черноморцем и Вересом соответственно.
В турнирной таблице между Шахтером и Динамо сохранился интервал в 4 очка за 4 тура до финиша (64 против 60).
На попадание в еврокубки претендуют: Кривбасс (54), Днепр-1 (45), Рух (44), Полесье (42).
В зоне переходных матчей находятся: Оболонь (22), Верес (20). В зоне вылета: Минай, Металлист 1925 (по 19).
🏆 УПЛ. 01.05.2024
⚽️ 12-й тур. 13:00. Черноморец Одесса – Шахтер Донецк – 1:4 (1:3)
Голы: Бадибанга, 12 – Марлон, 3, 16, 41, Швед, 65.
⚽️ 5-й тур. 15:30. Динамо Киев – Верес Ровно – 3:0 (1:0)
Голы: Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелев, 84.
📊 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|26
|20
|4
|2
|58 - 21
|64
|2
|Динамо Киев
|26
|19
|3
|4
|62 - 25
|60
|3
|Кривбасс
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4
|Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух Львов
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6
|Полесье
|26
|12
|6
|8
|32 - 26
|42
|7
|ЛНЗ Черкассы
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8
|Ворскла
|26
|8
|6
|12
|23 - 38
|30
|9
|Колос К
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|10
|Черноморец
|26
|9
|2
|15
|35 - 40
|29
|11
|Заря
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12
|Александрия
|26
|6
|8
|12
|22 - 34
|26
|13
|Оболонь
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14
|Верес
|26
|4
|8
|14
|23 - 41
|20
|15
|Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|16
|Металлист 1925
|26
|4
|7
|15
|25 - 47
|19
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