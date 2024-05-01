Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах

1 мая состоялись перенесенные поединки 5-го и 12-го туров чемпионата Украины.

Шахтер и Динамо одержали разгромные победы над Черноморцем и Вересом соответственно.

В турнирной таблице между Шахтером и Динамо сохранился интервал в 4 очка за 4 тура до финиша (64 против 60).

На попадание в еврокубки претендуют: Кривбасс (54), Днепр-1 (45), Рух (44), Полесье (42).

В зоне переходных матчей находятся: Оболонь (22), Верес (20). В зоне вылета: Минай, Металлист 1925 (по 19).

🏆 УПЛ. 01.05.2024

⚽️ 12-й тур. 13:00. Черноморец Одесса – Шахтер Донецк – 1:4 (1:3)

Голы: Бадибанга, 12 – Марлон, 3, 16, 41, Швед, 65.

⚽️ 5-й тур. 15:30. Динамо Киев – Верес Ровно – 3:0 (1:0)

Голы: Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелев, 84.

📊 Турнирная таблица