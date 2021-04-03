Вы бы тоже согласились. Названа стоимость обручального кольца Свитолиной

В субботу теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис сообщили в соцсетях о своей помолвке.
По информации источника, помолвочное кольцо, которое Элина Свитолина получила от Гаэля Монфиса, от бренда Graff. Кольцо Элины Свитолиной имеет бриллиант изумрудной огранки размером в 5,5 карат. Примерная цена такого украшения составляет около 700 тысяч евро.
Напомним, что Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются в январе 2019 года во время Australian Open.
Graff – британский ювелирный дом, который был основан в 1960 году Лоуренсом Граффом. Известно, что представитель семьи Графф лично отбирает из коллекции каждый камень для помолвочных колец, чтобы гарантировать его безупречное происхождение.
Источник — Большой теннис Украины
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Да, и кстати - карат это вес, а не размер
Мало ей джоковичей с федерерами разных???
Нет, бля дь, надо было черномазого зацепить...
Мало ей джоковичей с федерерами разных???
Нет, бля дь, надо было черномазого зацепить...
Да, и кстати - карат это вес, а не размер
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