Вы бы тоже согласились. Названа стоимость обручального кольца Свитолиной

Гаэль Монфис оказался очень щедрым

  • 03.04.2021 22:47
  • 3143 просмотра
  • 11 комментариев
Вы бы тоже согласились. Названа стоимость обручального кольца Свитолиной
© Инстаграм Гаэля Монфиса

В субботу теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис сообщили в соцсетях о своей помолвке.

По информации источника, помолвочное кольцо, которое Элина Свитолина получила от Гаэля Монфиса, от бренда Graff. Кольцо Элины Свитолиной имеет бриллиант изумрудной огранки размером в 5,5 карат. Примерная цена такого украшения составляет около 700 тысяч евро.

Напомним, что Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются в январе 2019 года во время Australian Open.

Graff – британский ювелирный дом, который был основан в 1960 году Лоуренсом Граффом. Известно, что представитель семьи Графф лично отбирает из коллекции каждый камень для помолвочных колец, чтобы гарантировать его безупречное происхождение.

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Источник — Большой теннис Украины

(10 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 03.04.2021 23:31
    0
    Alex86 1, 03.04.2021 22:54
    Интересные отношения, то разошлись, то женятся ... надолго ли?
    Это есть такой прикол, скорее всего это рекомендация их психолога
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 03.04.2021 23:30
    0
    Аффтар, шо за заголовок? Это как бы спорт.уа или Космополитен?
    Да, и кстати - карат это вес, а не размер
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 03.04.2021 23:18
    -1
    hakkinen, 03.04.2021 23:14
    Не, ну нормальная же тёлка!
    Мало ей джоковичей с федерерами разных???
    Нет, бля дь, надо было черномазого зацепить...
    Полностью согласен.Хорошо хоть не чурка.Эти наглющие еще больше кумарят.В Киеве кстати скоро будет как в Параше одни чурки мля
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.04.2021 23:17
    +2
    Я б точно погодився... отримати таку обручку. А потім Гаель дуже довго і безуспішно мене б шукав)
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 03.04.2021 23:14
    -1
    Не, ну нормальная же тёлка!
    Мало ей джоковичей с федерерами разных???
    Нет, бля дь, надо было черномазого зацепить...
    Ссылка
    Olga Vinnichenko
    online
      Olga Vinnichenko, 03.04.2021 23:11
    +2
    Перша емоція, що виглядає як ото партнерська реклама. Коли потім ще знижку можна отримати на партерських умовах співробітництва. Може так воно і було, досить собі розповсюджена практика для селебріті, шоубізу і тп які постяться в Інстаграмі. В наші часи комерції і реклами вже не здивуюсь нічому
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.04.2021 22:54
    -5
    Интересные отношения, то разошлись, то женятся ... надолго ли?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.04.2021 22:54
    +4
    Ёкарный Бабай, 03.04.2021 22:53
    Даже махровые здешние расисты мужского пола бы согласились
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.04.2021 22:53
    +5
    Даже махровые здешние расисты мужского пола бы согласились
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.04.2021 22:53
    +7
    Але головне, що деякі дятли на сайті продовжать вперто вистукувати, що Монфіс нахлібник і живе на гроші Світоліної В психології цей феномен по-простому називається: "щоб я так жив", як Гаель)))
    Ссылка
    Max30
      Max30, 03.04.2021 22:50
    +4
    Неплохой Альфонс,как кто-то здесь писал)))
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.04.2021 22:53
    +7
    Але головне, що деякі дятли на сайті продовжать вперто вистукувати, що Монфіс нахлібник і живе на гроші Світоліної В психології цей феномен по-простому називається: "щоб я так жив", як Гаель)))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.04.2021 22:53
    +5
    Даже махровые здешние расисты мужского пола бы согласились
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.04.2021 22:54
    +4
    Ёкарный Бабай, 03.04.2021 22:53
    Даже махровые здешние расисты мужского пола бы согласились
    Ссылка
    Max30
      Max30, 03.04.2021 22:50
    +4
    Неплохой Альфонс,как кто-то здесь писал)))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.04.2021 23:17
    +2
    Я б точно погодився... отримати таку обручку. А потім Гаель дуже довго і безуспішно мене б шукав)
    Ссылка
    Olga Vinnichenko
    online
      Olga Vinnichenko, 03.04.2021 23:11
    +2
    Перша емоція, що виглядає як ото партнерська реклама. Коли потім ще знижку можна отримати на партерських умовах співробітництва. Може так воно і було, досить собі розповсюджена практика для селебріті, шоубізу і тп які постяться в Інстаграмі. В наші часи комерції і реклами вже не здивуюсь нічому
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 03.04.2021 23:31
    0
    Alex86 1, 03.04.2021 22:54
    Интересные отношения, то разошлись, то женятся ... надолго ли?
    Это есть такой прикол, скорее всего это рекомендация их психолога
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 03.04.2021 23:30
    0
    Аффтар, шо за заголовок? Это как бы спорт.уа или Космополитен?
    Да, и кстати - карат это вес, а не размер
    Ссылка
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