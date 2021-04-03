Вы бы тоже согласились. Названа стоимость обручального кольца Свитолиной

В субботу теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис сообщили в соцсетях о своей помолвке.

По информации источника, помолвочное кольцо, которое Элина Свитолина получила от Гаэля Монфиса, от бренда Graff. Кольцо Элины Свитолиной имеет бриллиант изумрудной огранки размером в 5,5 карат. Примерная цена такого украшения составляет около 700 тысяч евро.

Напомним, что Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются в январе 2019 года во время Australian Open.

Graff – британский ювелирный дом, который был основан в 1960 году Лоуренсом Граффом. Известно, что представитель семьи Графф лично отбирает из коллекции каждый камень для помолвочных колец, чтобы гарантировать его безупречное происхождение.