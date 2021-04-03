ФОТО. Она сказала «Да»! Монфис сделал предложение Свитолиной

Вот это неожиданность

  • 03.04.2021 20:45
  • 10800 просмотров
  • 60 комментариев
ФОТО. Она сказала «Да»! Монфис сделал предложение Свитолиной
© Инстаграм Элины Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал предложение руки и сердца первой ракетке Украины Элине Свитолиной.

Украинская теннисистка ответила «да».

«Да началу нашей вечности», – написала теннисистка в социальных сетях, добавив несколько фотографий с кольцом.

Стоит отметить, что пара также добавила хештег #июль2021. 

Свитолина и Монфис публично заявили, что находятся в отношениях, в январе 2019-го года. В феврале текущего года пара заявила, что берет паузу в отношениях, но несколько дней назад они восстановили общий аккаунт в инстаграме

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Источник — Instagram

(22 голоса)

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Комментарии
    realpidrid
    online
      realpidrid, 03.04.2021 22:05
    0
    hakkinen, 03.04.2021 21:54
    Печально, что такие пидрикины , вообще, имеют право голоса.
    Печально что такие куклусклановские обкаккинены вообще существуют в цивилизованном мире.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 03.04.2021 22:04
    +1
    Standard, 03.04.2021 22:01
    Той що, що діти в них чорні народяться, зате гарантія, що не москалі.
    Ну, це ще не гарантія) Он Пушкін був арапом, а все одно національний поет Росії.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 03.04.2021 22:03
    +1
    Головне що не за московіта. Любові і здорових діточок.
    Ссылка
    Yamamisha1
    online
      Yamamisha1, 03.04.2021 22:03
    0
    Чёрные парни наяривают украинских девушек пока украинские парни сидят возле компьютера.
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 03.04.2021 22:01
    0
    Той що, що діти в них чорні народяться, зате гарантія, що не москалі.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 03.04.2021 22:00
    0
    Ну даже не знаю,что сказать...Гаэль Свитолин норм звучит..
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 03.04.2021 22:00
    +2
    smart_Forever_, 03.04.2021 21:56
    Красивых афроамериканок (с)
    Ты серьёзно???
    Не удивлюсь, если ты в зоопарке влюбишься в самку шимпанзе
    Ты слишком уверен в своём мнении и в том, что ты чем то лучше, красивее и умнее темнокожих?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.04.2021 21:58
    -2
    smart_Forever_, 03.04.2021 21:43
    Ты наверное сам прикукуренный
    Как можно славянской девушке заиевать какие-то отношения с тёмнокожим (так и просится матерное слово)
    Вот напиши честно, ты сам женился -бы на нигретоске??
    Я предполагаю, что если бы негретоска была представителем штата Алабами в Конгрессе США -то запросто!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 03.04.2021 21:57
    +3
    BekXanov, 03.04.2021 21:51
    По ходу многие думают с земли свалить)Забывают что мы с одной земли и туда все ровно уйдём и пофиг какого цвета и национальности.
    Ну, им видимо кажется, что на Небе тоже будут отдельные места в зависимости от цвета кожи.
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 03.04.2021 21:57
    -5
    realpidrid, 03.04.2021 21:52
    Ты явно не был никогда за границей и не видел красивых афроамериканок. Там не только я, много кто женился бы.
    Почему же не женился???
    Я отвечу: таким пидридам, как ты, даже негритоски не дают.
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 03.04.2021 21:56
    -3
    realpidrid, 03.04.2021 21:52
    Ты явно не был никогда за границей и не видел красивых афроамериканок. Там не только я, много кто женился бы.
    Красивых афроамериканок (с)
    Ты серьёзно???
    Не удивлюсь, если ты в зоопарке влюбишься в самку шимпанзе
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 03.04.2021 21:55
    +1
    Владимир Копяк, 03.04.2021 21:46
    Чувствуется,что вы по жизни не сталкивались с неграми...Не отрицаю,встречаются среди них нормальные люди,но по статистике-не более 0,1% . Если вы считаете что этот афрофранцуз попал в эти 0,1% то Свитолина выиграла джек-пот....
    Я тоже часто общался с темнокожими, некоторых из них знаю не один год. В большинстве попадались хорошие адекватные парни и девушки, образованные и умные. Может вам просто с кругом общения не повезло?
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 03.04.2021 21:54
    0
    Яка ще "мадам Монфілс", сподіваюсь Світоліна залишить своє прізвище, хоча б через дефіс Elina Svitolina-Monfils.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 03.04.2021 21:54
    +6
    smart_Forever_, 03.04.2021 21:43
    Ты наверное сам прикукуренный
    Как можно славянской девушке заиевать какие-то отношения с тёмнокожим (так и просится матерное слово)
    Вот напиши честно, ты сам женился -бы на нигретоске??
    Не рашистка мразота, і ладно.
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 03.04.2021 21:54
    -4
    realpidrid, 03.04.2021 21:47
    Вот я об этом и пишу, реальный ты обкаккинен. Тебе белому до этого чернокожего как пешком до Америки через океан, десяти жизней не хватит что бы добиться его достижений. Только жалкое подобие человека будет делить людей на хороших и плохих по цвету кожи. Печально что такие мерзкие расисты ещё существуют в 21м веке.
    Печально, что такие пидрикины , вообще, имеют право голоса.
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 03.04.2021 21:52
    -4
    И чё?? с Украины некому было вдуть Свитольке?
    Ссылка
    realpidrid
    online
      realpidrid, 03.04.2021 21:52
    +6
    smart_Forever_, 03.04.2021 21:43
    Ты наверное сам прикукуренный
    Как можно славянской девушке заиевать какие-то отношения с тёмнокожим (так и просится матерное слово)
    Вот напиши честно, ты сам женился -бы на нигретоске??
    Ты явно не был никогда за границей и не видел красивых афроамериканок. Там не только я, много кто женился бы.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 03.04.2021 21:51
    +7
    Роман Порывай, 03.04.2021 21:50
    Тут походу доморощенные куклуксклановцы нарисовались. Ай-яй, беда... Славянка выбрала темнокожего парня. Да многие из них и умнее, и образованнее, и воспитаннее некоторых так называемых славян. Тем более, что на наших землях такие проходили движняки народов и войны, что чистые славяне существуют разве что в единичных экземплярах, да и то чаще в воображении некоторых ревнителей расовой чистоты.
    По ходу многие думают с земли свалить)Забывают что мы с одной земли и туда все ровно уйдём и пофиг какого цвета и национальности.
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 03.04.2021 21:51
    +2
    Вооо!! скоро на одного чёрного козака в Украине станет больше
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 03.04.2021 21:51
    -2
    Можно игры Свитолиной уже не смотреть! Хорошего уровня мы уже не увидим!
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 03.04.2021 20:49
    +26
    Кохайтеся чорнобриві та не з москалями(с)
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 03.04.2021 20:57
    +21
    bassofon, 03.04.2021 20:49
    Кохайтеся чорнобриві та не з москалями(с)
    Добре Синку ) Бачу що не Москаль)))))))
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 03.04.2021 20:54
    +14
    Владимир Копяк, 03.04.2021 20:51
    Пора уже из ранга альфонса переходить в другую ипостась... А Светолину, чисто по человечески,очень жаль. А если останется жить в Украине, то вдвойне жаль ее будущих детей...
    Монфис альфонс?) Ты считаешь, что он меньше неё бабла за карьеру поднял?) И что значит "останется жить в Украине"? Она в Монако уже давно живёт
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 03.04.2021 21:13
    +9
    Монфис максимально позитивный человек. Совет да любовь!
    Ссылка
    Stran
      Stran, 03.04.2021 20:56
    +9
    Совет да любовь
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 03.04.2021 20:51
    +8
    Элина Монфис-Свитолина
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 03.04.2021 21:51
    +7
    Роман Порывай, 03.04.2021 21:50
    Тут походу доморощенные куклуксклановцы нарисовались. Ай-яй, беда... Славянка выбрала темнокожего парня. Да многие из них и умнее, и образованнее, и воспитаннее некоторых так называемых славян. Тем более, что на наших землях такие проходили движняки народов и войны, что чистые славяне существуют разве что в единичных экземплярах, да и то чаще в воображении некоторых ревнителей расовой чистоты.
    По ходу многие думают с земли свалить)Забывают что мы с одной земли и туда все ровно уйдём и пофиг какого цвета и национальности.
    Ссылка
    realpidrid
    online
      realpidrid, 03.04.2021 21:47
    +7
    hakkinen, 03.04.2021 21:30
    Ошибаешься, реальный Пидрид.
    Здесь - нормальные, белые люди.
    А не монфисы и пидриды.
    Вот я об этом и пишу, реальный ты обкаккинен. Тебе белому до этого чернокожего как пешком до Америки через океан, десяти жизней не хватит что бы добиться его достижений. Только жалкое подобие человека будет делить людей на хороших и плохих по цвету кожи. Печально что такие мерзкие расисты ещё существуют в 21м веке.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 03.04.2021 21:31
    +7
    так я вчера тут и написал,что наверно это серьезно!И вот подтверждение.Дай бог вам счастья ,ребята!!!
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 03.04.2021 21:21
    +7
    Щиро вітаю!!!
    Походу нас очікує скажене весілля 4 😁
    Ссылка
    realpidrid
    online
      realpidrid, 03.04.2021 21:21
    +7
    Читая комментарии на сайте под публикациями про их отношения понимаешь насколько много в стране неандертальцев и расистов.
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 03.04.2021 20:48
    +7
    вроде первое апреля прошло) совет да любовь
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 03.04.2021 21:54
    +6
    smart_Forever_, 03.04.2021 21:43
    Ты наверное сам прикукуренный
    Как можно славянской девушке заиевать какие-то отношения с тёмнокожим (так и просится матерное слово)
    Вот напиши честно, ты сам женился -бы на нигретоске??
    Не рашистка мразота, і ладно.
    Ссылка
    realpidrid
    online
      realpidrid, 03.04.2021 21:52
    +6
    smart_Forever_, 03.04.2021 21:43
    Ты наверное сам прикукуренный
    Как можно славянской девушке заиевать какие-то отношения с тёмнокожим (так и просится матерное слово)
    Вот напиши честно, ты сам женился -бы на нигретоске??
    Ты явно не был никогда за границей и не видел красивых афроамериканок. Там не только я, много кто женился бы.
    Ссылка
    realpidrid
    online
      realpidrid, 03.04.2021 21:49
    +6
    Владимир Копяк, 03.04.2021 21:46
    Чувствуется,что вы по жизни не сталкивались с неграми...Не отрицаю,встречаются среди них нормальные люди,но по статистике-не более 0,1% . Если вы считаете что этот афрофранцуз попал в эти 0,1% то Свитолина выиграла джек-пот....
    Встречался сотни раз. Был в Штатах, Франции, Голландии, Бельгии, Люксембурге. Никаких проблем с чернокожими никогда не возникало, а у вас субъективное предвзятое отношение.
    Ссылка
    Lion
      Lion, 03.04.2021 21:26
    +6
    Главное чтобы на одном колене всю жизнь не стояла..
    BLM....
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 03.04.2021 21:41
    +5
    Ну не сказати, що несподіванка . Якщо люди двічі намагалися розірвати стосунки, а потім поверталися один до одного, це вже серйозно. Значить їх щось (гусари, мовчати !) притягує.
    Може Монфісу завершити кар'єру і піти до Світоліной тренером?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 03.04.2021 21:46
    +4
    Дети красивые будут
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 03.04.2021 21:57
    +3
    BekXanov, 03.04.2021 21:51
    По ходу многие думают с земли свалить)Забывают что мы с одной земли и туда все ровно уйдём и пофиг какого цвета и национальности.
    Ну, им видимо кажется, что на Небе тоже будут отдельные места в зависимости от цвета кожи.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 03.04.2021 21:50
    +3
    Тут походу доморощенные куклуксклановцы нарисовались. Ай-яй, беда... Славянка выбрала темнокожего парня. Да многие из них и умнее, и образованнее, и воспитаннее некоторых так называемых славян. Тем более, что на наших землях такие проходили движняки народов и войны, что чистые славяне существуют разве что в единичных экземплярах, да и то чаще в воображении некоторых ревнителей расовой чистоты.
    Ссылка
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