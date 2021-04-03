ФОТО. Она сказала «Да»! Монфис сделал предложение Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал предложение руки и сердца первой ракетке Украины Элине Свитолиной.

Украинская теннисистка ответила «да».

«Да началу нашей вечности», – написала теннисистка в социальных сетях, добавив несколько фотографий с кольцом.

Стоит отметить, что пара также добавила хештег #июль2021.

Свитолина и Монфис публично заявили, что находятся в отношениях, в январе 2019-го года. В феврале текущего года пара заявила, что берет паузу в отношениях, но несколько дней назад они восстановили общий аккаунт в инстаграме.