ФОТО. Она сказала «Да»! Монфис сделал предложение Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал предложение руки и сердца первой ракетке Украины Элине Свитолиной.
Украинская теннисистка ответила «да».
«Да началу нашей вечности», – написала теннисистка в социальных сетях, добавив несколько фотографий с кольцом.
Стоит отметить, что пара также добавила хештег #июль2021.
Свитолина и Монфис публично заявили, что находятся в отношениях, в январе 2019-го года. В феврале текущего года пара заявила, что берет паузу в отношениях, но несколько дней назад они восстановили общий аккаунт в инстаграме.
Источник — Instagram
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Ты серьёзно???
Не удивлюсь, если ты в зоопарке влюбишься в самку шимпанзе
Как можно славянской девушке заиевать какие-то отношения с тёмнокожим (так и просится матерное слово)
Вот напиши честно, ты сам женился -бы на нигретоске??
Я отвечу: таким пидридам, как ты, даже негритоски не дают.
Ты серьёзно???
Не удивлюсь, если ты в зоопарке влюбишься в самку шимпанзе
Как можно славянской девушке заиевать какие-то отношения с тёмнокожим (так и просится матерное слово)
Вот напиши честно, ты сам женился -бы на нигретоске??
Как можно славянской девушке заиевать какие-то отношения с тёмнокожим (так и просится матерное слово)
Вот напиши честно, ты сам женился -бы на нигретоске??
Здесь - нормальные, белые люди.
А не монфисы и пидриды.
Походу нас очікує скажене весілля 4 😁
Как можно славянской девушке заиевать какие-то отношения с тёмнокожим (так и просится матерное слово)
Вот напиши честно, ты сам женился -бы на нигретоске??
Как можно славянской девушке заиевать какие-то отношения с тёмнокожим (так и просится матерное слово)
Вот напиши честно, ты сам женился -бы на нигретоске??
BLM....
Може Монфісу завершити кар'єру і піти до Світоліной тренером?
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