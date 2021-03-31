Пауза завершена? Свитолина и Монфис восстановили общую страницу в Instagram

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина восстановила общую страницу в инстаграме с 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Отметим, что 20 февраля этого году звездная пара объявила о паузе в отношениях. Это был не первый раз.
Свитолина и Монфис публично заявили, что находятся в отношениях, в январе 2019-го года. В июне того же года пара заявила о разрыве отношений, но потом вновь их возобновила.
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Источник — Instagram
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