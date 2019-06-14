Свитолина рассталась с Монфисом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассталась со своим бойфрендом, теннисистом Гаэлем Монфисом. Об этом сообщает французский ресурс We Love Tennis.

Первые подозрения по поводу того, что пара рассталась, появились после того, как Свитолина и Монфис удалили свой совместный аккаунт в Инстаграме.

По слухам, причиной расставания пары стало существенное ухудшение результатов Свитолиной. Пара официально объявила о своих отношениях в январе текущего года во время Australian Open, и с того времени украинка не выиграла ни одного турнира.

В текущем рейтинге WTA Свитолина занимает седьмое место.