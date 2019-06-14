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Свитолина рассталась с Монфисом

Отношения теннисной пары продолжались недолго

  • 14.06.2019 14:52
  • 3610 просмотров
  • 6 комментариев
Свитолина рассталась с Монфисом
© instagram.com/g.e.m.s.life. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассталась со своим бойфрендом, теннисистом Гаэлем Монфисом. Об этом сообщает французский ресурс We Love Tennis.

Первые подозрения по поводу того, что пара рассталась, появились после того, как Свитолина и Монфис удалили свой совместный аккаунт в Инстаграме.

По слухам, причиной расставания пары стало существенное ухудшение результатов Свитолиной. Пара официально объявила о своих отношениях в январе текущего года во время Australian Open, и с того времени украинка не выиграла ни одного турнира.

В текущем рейтинге WTA Свитолина занимает седьмое место.

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(12 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.06.2019 15:49
    0
    А ктл-то мне не верил, когда я говорил о том, что Светолина у него очередная, 35 по счету. И что этот альфонс просто привык тратить не свои деньги, а деньги таких доверчивых и несмышлегных любительница побыстрее выскочить замуж. Но впереди еще есть пару лет для интеснивных поисков денежного папика, удачи ей в этом трудном деле...
    Ссылка
    Dmytro Bondarenkov
      Dmytro Bondarenkov, 14.06.2019 15:32
    -4
    Зоофілія закінчилася!
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    DKTheBest2
    DKTheBest2, 14.06.2019 15:24
    -1
    Жаль. Могли красивые дети получиться, если бы пошли в папку.
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    TarikUA
      TarikUA, 14.06.2019 15:18
    -3
    А «чеколядка» виявилась шкідлива, їй казали шо вона «підпорчена», але Еля хотіла спробувати .... ось і результат — тобто його відсутність...українська натура— поки не спробую, не повірю.... Шось я трохи перегнув, але то таке ... Елі удачі і найшвидшого повернення до хорошої форми
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    Sergey_92
      Sergey_92, 14.06.2019 15:10
    -3
    Хто там хотів побачити смуглявих діток ?
    Не цього разу
    Ссылка
    Dom_y_Doporu
      Dom_y_Doporu, 14.06.2019 14:57
    +5
    Да, юзернейм, у тебя снова появился шанс)
    Ссылка
    Dom_y_Doporu
      Dom_y_Doporu, 14.06.2019 14:57
    +5
    Да, юзернейм, у тебя снова появился шанс)
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.06.2019 15:49
    0
    А ктл-то мне не верил, когда я говорил о том, что Светолина у него очередная, 35 по счету. И что этот альфонс просто привык тратить не свои деньги, а деньги таких доверчивых и несмышлегных любительница побыстрее выскочить замуж. Но впереди еще есть пару лет для интеснивных поисков денежного папика, удачи ей в этом трудном деле...
    Ссылка
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