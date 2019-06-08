Свитолина и Монфис удалили совместную страницу в Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram. Кроме того, первая ракетка Украины удалила почти все совместные фото из своего Instagram.
Звездные теннисисты встречаются с начала 2019 года. Рассталась ли пара - пока точно не известно.
Источник — Sport.ua
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