Свитолина и Монфис удалили совместную страницу в Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram. Кроме того, первая ракетка Украины удалила почти все совместные фото из своего Instagram.

Звездные теннисисты встречаются с начала 2019 года. Рассталась ли пара - пока точно не известно.