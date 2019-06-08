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Свитолина и Монфис удалили совместную страницу в Instagram

Также украинка удалила почти все совместные фото

  • 08.06.2019 10:04
  • 1415 просмотров
  • 12 комментариев
Свитолина и Монфис удалили совместную страницу в Instagram
© instagram.com/g.e.m.s.life. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram. Кроме того, первая ракетка Украины удалила почти все совместные фото из своего Instagram.

Звездные теннисисты встречаются с начала 2019 года. Рассталась ли пара - пока точно не известно.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.06.2019 10:54
    +1
    Ну нарешті. Може знову почне перемагати
    Ссылка
    captain2009
    captain2009, 08.06.2019 10:41
    +1
    vizuals, 08.06.2019 10:30
    Був Микола Давиденко, але він вже не виступає
    Тьфу... найшли, кого згадати. Він же моск@ль! Краще вже Монфіс ))
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 08.06.2019 10:39
    +1
    вот интересно в данном случае что более правильно - "поматросил и бросил". или "попробовала шоколадку-не понравилось"(или что то типа-я на диете безшоколадной)
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 08.06.2019 10:36
    0
    vizuals, 08.06.2019 10:30
    Був Микола Давиденко, але він вже не виступає
    Був єдиний і вже не виступає. Йо ма йо.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.06.2019 10:30
    0
    Евгений Давиденко, 08.06.2019 10:24
    А білих тенісистів не було?
    Був Микола Давиденко, але він вже не виступає
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.06.2019 10:26
    +1
    Тепер головне, щоб Еля не почала роман з Дастіном Брауном. Знов такі - не маю нічого проти чорних, але для наших спортсменок вони точно не підходять
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 08.06.2019 10:24
    +1
    А білих тенісистів не було?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.06.2019 10:19
    +4
    Як там казав герой Кримінального чтіва - Усі щасливі
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.06.2019 10:18
    +2
    НАрешті, Щастя настає
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 08.06.2019 10:13
    +2
    CrimeanMax, 08.06.2019 10:08
    Ухахаха. Прошла любовь , завяли помидоры
    Та яка любов? Хіба хтось не розумів. що то тимчасове проводження вільного часу ну і трохи вправляння у неординарних стосунках.
    Ссылка
    CrimeanMax
    CrimeanMax, 08.06.2019 10:08
    0
    Ухахаха. Прошла любовь , завяли помидоры
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 08.06.2019 10:05
    +5
    Нарешті, може появиться теніс.
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 08.06.2019 10:05
    +5
    Нарешті, може появиться теніс.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.06.2019 10:19
    +4
    Як там казав герой Кримінального чтіва - Усі щасливі
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.06.2019 10:18
    +2
    НАрешті, Щастя настає
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 08.06.2019 10:13
    +2
    CrimeanMax, 08.06.2019 10:08
    Ухахаха. Прошла любовь , завяли помидоры
    Та яка любов? Хіба хтось не розумів. що то тимчасове проводження вільного часу ну і трохи вправляння у неординарних стосунках.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.06.2019 10:54
    +1
    Ну нарешті. Може знову почне перемагати
    Ссылка
    captain2009
    captain2009, 08.06.2019 10:41
    +1
    vizuals, 08.06.2019 10:30
    Був Микола Давиденко, але він вже не виступає
    Тьфу... найшли, кого згадати. Він же моск@ль! Краще вже Монфіс ))
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
    Олександр Жарчинський, 08.06.2019 10:39
    +1
    вот интересно в данном случае что более правильно - "поматросил и бросил". или "попробовала шоколадку-не понравилось"(или что то типа-я на диете безшоколадной)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.06.2019 10:26
    +1
    Тепер головне, щоб Еля не почала роман з Дастіном Брауном. Знов такі - не маю нічого проти чорних, але для наших спортсменок вони точно не підходять
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 08.06.2019 10:24
    +1
    А білих тенісистів не було?
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 08.06.2019 10:36
    0
    vizuals, 08.06.2019 10:30
    Був Микола Давиденко, але він вже не виступає
    Був єдиний і вже не виступає. Йо ма йо.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.06.2019 10:30
    0
    Евгений Давиденко, 08.06.2019 10:24
    А білих тенісистів не було?
    Був Микола Давиденко, але він вже не виступає
    Ссылка
    CrimeanMax
    CrimeanMax, 08.06.2019 10:08
    0
    Ухахаха. Прошла любовь , завяли помидоры
    Ссылка
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