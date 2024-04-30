Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?

26–29 апреля состоялись матчи 33-го тура Ла Лиги 2023/24.

«Реал» Мадрид обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 благодаря единственному голу Арды Гюллера. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Кепе Аррисабалаге.

«Жирона» выиграла у «Лас-Пальмаса» 2:0. Украинский форвард жиронцев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отличился голом с пенальти на 57-й минуте. На 70-й Довбика заменил еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков, который впервые за месяц сыграл за команду.

«Барселона» одолела «Валенсию» 4:2. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук не попал в заявку на поединок из-за травмы.

«Атлетико» Мадрид переиграл «Атлетик» Бильбао 4:2.

Первое место в таблице чемпионата Испании продолжает занимать «Реал» с Луниным. У подопечных Карло Анчелотти 84 очка. У ближайшего преследователя «Барселоны» 73 пункта. Для досрочного чемпионства королевскому клубу осталось набрать 4 балла.

«Жирона» с Довбиком и Цыганковым идет на 3-й позиции с 71 очком. Топ-4 замыкает «Атлетико» (64), а на 5-й позиции располагается «Атлетик» (58).

Для того, чтобы подопечные Мичела впервые в истории клуба квалифицировались в Лигу чемпионов, команде нужно всего 3 пункта. В следующем туре Довбик, Цыганков и Ко встретятся с «Барселоной».

«Валенсия» с Яремчуком идет на 8-м месте с 47 баллами.

Ла Лига 2023/24. 33-й тур. 26–29 апреля

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1

– 0:1 Лас-Пальмас – Жирона – 0:2

– 0:2 Альмерия – Хетафе – 1:3

– 1:3 Алавес – Сельта – 3:0

– Сельта – 3:0 Атлетико – Атлетик – 3:1

– Атлетик – 3:1 Кадис – Мальорка – 1:1

Гранада – Осасуна – 3:0

– Осасуна – 3:0 Вильярреал – Райо Вальекано – 3:0

– Райо Вальекано – 3:0 Бетис – Севилья – 1:1

Барселона – Валенсия – 4:2

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 33-го тура

№ Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О 1 Реал Мадрид 33 26 6 1 71 - 22 84 2 Барселона 33 22 7 4 68 - 39 73 3 Жирона 33 22 5 6 69 - 40 71 4 Атлетико Мадрид 33 20 4 9 62 - 39 64 5 Атлетик Бильбао 33 16 10 7 53 - 33 58 6 Реал Сосьедад 33 13 12 8 46 - 35 51 7 Бетис 33 12 13 8 41 - 39 49 8 Валенсия 33 13 8 12 37 - 38 47 9 Вильярреал 33 12 9 12 54 - 55 45 10 Хетафе 33 10 13 10 41 - 45 43 11 Осасуна 33 11 6 16 37 - 49 39 12 Севилья 33 9 11 13 42 - 46 38 13 Алавес 33 10 8 15 31 - 38 38 14 Лас Пальмас 33 10 7 16 30 - 41 37 15 Райо Вальекано 33 7 13 13 27 - 42 34 16 Мальорка 33 6 14 13 27 - 39 32 17 Сельта 33 7 10 16 37 - 50 31 18 Кадис 33 4 14 15 23 - 46 26 19 Гранада 33 4 9 20 36 - 61 21 20 Альмерия 33 1 11 21 32 - 67 14 Полная таблица

CLASIFICACIÓN | ¡Solo quedan 5⃣ jornadas para que finalice la temporada en #LALIGAEASPORTS!



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