Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
26–29 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Испании 2023/24
26–29 апреля состоялись матчи 33-го тура Ла Лиги 2023/24.
«Реал» Мадрид обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 благодаря единственному голу Арды Гюллера. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Кепе Аррисабалаге.
«Жирона» выиграла у «Лас-Пальмаса» 2:0. Украинский форвард жиронцев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отличился голом с пенальти на 57-й минуте. На 70-й Довбика заменил еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков, который впервые за месяц сыграл за команду.
«Барселона» одолела «Валенсию» 4:2. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук не попал в заявку на поединок из-за травмы.
«Атлетико» Мадрид переиграл «Атлетик» Бильбао 4:2.
Первое место в таблице чемпионата Испании продолжает занимать «Реал» с Луниным. У подопечных Карло Анчелотти 84 очка. У ближайшего преследователя «Барселоны» 73 пункта. Для досрочного чемпионства королевскому клубу осталось набрать 4 балла.
«Жирона» с Довбиком и Цыганковым идет на 3-й позиции с 71 очком. Топ-4 замыкает «Атлетико» (64), а на 5-й позиции располагается «Атлетик» (58).
Для того, чтобы подопечные Мичела впервые в истории клуба квалифицировались в Лигу чемпионов, команде нужно всего 3 пункта. В следующем туре Довбик, Цыганков и Ко встретятся с «Барселоной».
«Валенсия» с Яремчуком идет на 8-м месте с 47 баллами.
Ла Лига 2023/24. 33-й тур. 26–29 апреля
- Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1
- Лас-Пальмас – Жирона – 0:2
- Альмерия – Хетафе – 1:3
- Алавес – Сельта – 3:0
- Атлетико – Атлетик – 3:1
- Кадис – Мальорка – 1:1
- Гранада – Осасуна – 3:0
- Вильярреал – Райо Вальекано – 3:0
- Бетис – Севилья – 1:1
- Барселона – Валенсия – 4:2
Таблица Ла Лиги 2023/24 после 33-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2
|Барселона
|33
|22
|7
|4
|68 - 39
|73
|3
|Жирона
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|4
|Атлетико Мадрид
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5
|Атлетик Бильбао
|33
|16
|10
|7
|53 - 33
|58
|6
|Реал Сосьедад
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7
|Бетис
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8
|Валенсия
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9
|Вильярреал
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10
|Хетафе
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|11
|Осасуна
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|13
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|14
|Лас Пальмас
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16
|Мальорка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18
|Кадис
|33
|4
|14
|15
|23 - 46
|26
|19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
CLASIFICACIÓN | ¡Solo quedan 5⃣ jornadas para que finalice la temporada en #LALIGAEASPORTS!— LALIGA (@LaLiga) April 29, 2024
🔎 ¿En qué puesto está tu equipo? ___________. pic.twitter.com/1i27MQz9sN
RESULTADOS | ¡Solo tres equipos consiguen la victoria fuera de casa esta jornada en #LALIGAEASPORTS! 💥#ResultsByVisitSaudi pic.twitter.com/T9f1TfOuTx— LALIGA (@LaLiga) April 29, 2024
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