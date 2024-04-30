Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону
Исход матча решил хет-трик Левандовски во втором тайме
В ярком матче 33-го тура Ла Лиги «Барселона» дома обыграла «Валенсию» (4:2).
Хавбек хозяев Фермин Лопес открыл счет, после чего «Валенсия» забила дважды усилиями Уго Дуро и Пепелу. В конце первого тайма был удален голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили.
Исход матча решил хет-трик Роберта Левандовски во втором тайме, который забил три гола на на 49-й, 82-й и 90+3-й минутах.
Украинский хавбек команды гостей Роман Яремчук не был заявлен на игру из-за травмы колена.
«Барселона» набрала 73 очка и поднялась на второе место, опередив Жирону (71). Лидирует Реал (84), а «Валенсия» идет на 8-й позиции (47).
Ла Лига. 33-й тур, 29 апреля
Барселона – Валенсия – 4:2
Голы: Фермин Лопес, 22, Левандовски, 49, 82, 90+3 – Уго Дуро, 27, Пепелу, 38 (пен)
Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси (Мартинес, 46), Жоау Канселу (Ферран Торрес, 80), Кристенсен (Сержи Роберто, 46), Гюндоган, Лопес (Педри, 73), Рафинья (Жоау Феликс, 66), Ямал, Левандовски.
Валенсия: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Москера, Гасиоровски, Хесус Васкес, Пепелу, Герра (Гильямон, 71), Алмейда (Доменек, 45+6), Петер Федерико (Озкаджар, 79), Дуро (Мари, 70), Диего Лопес (Канос, 79).
Предупреждение: Кубарси, 42.
Удаление: Мамардашвили, 45+4.
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2
|Барселона
|33
|22
|7
|4
|68 - 39
|73
|3
|Жирона
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|4
|Атлетико Мадрид
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5
|Атлетик Бильбао
|33
|16
|10
|7
|53 - 33
|58
|6
|Реал Сосьедад
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7
|Бетис
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8
|Валенсия
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9
|Вильярреал
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10
|Хетафе
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|11
|Осасуна
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|13
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|14
|Лас Пальмас
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16
|Мальорка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18
|Кадис
|33
|4
|14
|15
|23 - 46
|26
|19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
События матча
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