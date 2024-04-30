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Барселона
29.04.2024 22:00 – FT 4 : 2
Валенсия
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Испания
30 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 30 апреля 2024, 01:12
903
2

Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону

Исход матча решил хет-трик Левандовски во втором тайме

30 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 30 апреля 2024, 01:12
903
2
Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В ярком матче 33-го тура Ла Лиги «Барселона» дома обыграла «Валенсию» (4:2).

Хавбек хозяев Фермин Лопес открыл счет, после чего «Валенсия» забила дважды усилиями Уго Дуро и Пепелу. В конце первого тайма был удален голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

Исход матча решил хет-трик Роберта Левандовски во втором тайме, который забил три гола на на 49-й, 82-й и 90+3-й минутах.

Украинский хавбек команды гостей Роман Яремчук не был заявлен на игру из-за травмы колена.

«Барселона» набрала 73 очка и поднялась на второе место, опередив Жирону (71). Лидирует Реал (84), а «Валенсия» идет на 8-й позиции (47).

Ла Лига. 33-й тур, 29 апреля

Барселона – Валенсия – 4:2

Голы: Фермин Лопес, 22, Левандовски, 49, 82, 90+3 – Уго Дуро, 27, Пепелу, 38 (пен)

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси (Мартинес, 46), Жоау Канселу (Ферран Торрес, 80), Кристенсен (Сержи Роберто, 46), Гюндоган, Лопес (Педри, 73), Рафинья (Жоау Феликс, 66), Ямал, Левандовски.

Валенсия: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Москера, Гасиоровски, Хесус Васкес, Пепелу, Герра (Гильямон, 71), Алмейда (Доменек, 45+6), Петер Федерико (Озкаджар, 79), Дуро (Мари, 70), Диего Лопес (Канос, 79).

Предупреждение: Кубарси, 42.

Удаление: Мамардашвили, 45+4.

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 33 26 6 1 71 - 22 84
2 Барселона 33 22 7 4 68 - 39 73
3 Жирона 33 22 5 6 69 - 40 71
4 Атлетико Мадрид 33 20 4 9 62 - 39 64
5 Атлетик Бильбао 33 16 10 7 53 - 33 58
6 Реал Сосьедад 33 13 12 8 46 - 35 51
7 Бетис 33 12 13 8 41 - 39 49
8 Валенсия 33 13 8 12 37 - 38 47
9 Вильярреал 33 12 9 12 54 - 55 45
10 Хетафе 33 10 13 10 41 - 45 43
11 Осасуна 33 11 6 16 37 - 49 39
12 Севилья 33 9 11 13 42 - 46 38
13 Алавес 33 10 8 15 31 - 38 38
14 Лас Пальмас 33 10 7 16 30 - 41 37
15 Райо Вальекано 33 7 13 13 27 - 42 34
16 Мальорка 33 6 14 13 27 - 39 32
17 Сельта 33 7 10 16 37 - 50 31
18 Кадис 33 4 14 15 23 - 46 26
19 Гранада 33 4 9 20 36 - 61 21
20 Альмерия 33 1 11 21 32 - 67 14
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
45’ +4
Гиорги Мамардашвили (Валенсия) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Пепелу (Валенсия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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fly
Другий гол Барси з офсайду. Як там можна було угледіти пасивний?
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Falko
Український ХАВБЕК Роман Яремчук?
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