Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону

В ярком матче 33-го тура Ла Лиги «Барселона» дома обыграла «Валенсию» (4:2).

Хавбек хозяев Фермин Лопес открыл счет, после чего «Валенсия» забила дважды усилиями Уго Дуро и Пепелу. В конце первого тайма был удален голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

Исход матча решил хет-трик Роберта Левандовски во втором тайме, который забил три гола на на 49-й, 82-й и 90+3-й минутах.

Украинский хавбек команды гостей Роман Яремчук не был заявлен на игру из-за травмы колена.

«Барселона» набрала 73 очка и поднялась на второе место, опередив Жирону (71). Лидирует Реал (84), а «Валенсия» идет на 8-й позиции (47).

Ла Лига. 33-й тур, 29 апреля

Барселона – Валенсия – 4:2

Голы: Фермин Лопес, 22, Левандовски, 49, 82, 90+3 – Уго Дуро, 27, Пепелу, 38 (пен)

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси (Мартинес, 46), Жоау Канселу (Ферран Торрес, 80), Кристенсен (Сержи Роберто, 46), Гюндоган, Лопес (Педри, 73), Рафинья (Жоау Феликс, 66), Ямал, Левандовски.

Валенсия: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Москера, Гасиоровски, Хесус Васкес, Пепелу, Герра (Гильямон, 71), Алмейда (Доменек, 45+6), Петер Федерико (Озкаджар, 79), Дуро (Мари, 70), Диего Лопес (Канос, 79).

Предупреждение: Кубарси, 42.

Удаление: Мамардашвили, 45+4.

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