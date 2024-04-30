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Барселона
29.04.2024 22:00 – FT 4 : 2
Валенсия
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Испания
30 апреля 2024, 01:12 | Обновлено 30 апреля 2024, 01:31
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Барселона – Валенсия – 4:2. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 33-го тура Ла Лиги

30 апреля 2024, 01:12 | Обновлено 30 апреля 2024, 01:31
55
0
Барселона – Валенсия – 4:2. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В ярком матче 33-го тура Ла Лиги «Барселона» дома обыграла «Валенсию» (4:2).

Хавбек хозяев Фермин Лопес открыл счет, после чего «Валенсия» забила дважды усилиями Уго Дуро и Пепелу. В конце первого тайма был удален голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

Исход матча решил хет-трик Роберта Левандовски во втором тайме, который забил три гола на на 49-й, 82-й и 90+3-й минутах. Украинский хавбек команды гостей Роман Яремчук не был заявлен на игру из-за травмы колена.

«Барселона» набрала 73 очка и поднялась на второе место, опередив Жирону (71). Лидирует Реал (84), а «Валенсия» идет на 8-й позиции (47).

Ла Лига. 33-й тур, 29 апреля

Барселона – Валенсия – 4:2

Голы: Фермин Лопес, 22, Левандовски, 49, 82, 90+3 – Уго Дуро, 27, Пепелу, 38 (пен)

Удаление: Мамардашвили, 45+4.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Фермин Лопес, 22 мин.

ГОЛ! 1:1. Уго Дуро, 27 мин.

ГОЛ! 1:2. Пепелу, 38 мин (пен)

ГОЛ! 2:2. Левандовски, 49 мин.

ГОЛ! 3:2. Левандовски, 82 мин.

ГОЛ! 4:2. Левандовски, 90+3 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
45’ +4
Гиорги Мамардашвили (Валенсия) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Пепелу (Валенсия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
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Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Валенсия Уго Дуро Гиорги Мамардашвили Пепелу Фермин Лопес
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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