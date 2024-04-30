В ярком матче 33-го тура Ла Лиги «Барселона» дома обыграла «Валенсию» (4:2).

Хавбек хозяев Фермин Лопес открыл счет, после чего «Валенсия» забила дважды усилиями Уго Дуро и Пепелу. В конце первого тайма был удален голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

Исход матча решил хет-трик Роберта Левандовски во втором тайме, который забил три гола на на 49-й, 82-й и 90+3-й минутах. Украинский хавбек команды гостей Роман Яремчук не был заявлен на игру из-за травмы колена.

«Барселона» набрала 73 очка и поднялась на второе место, опередив Жирону (71). Лидирует Реал (84), а «Валенсия» идет на 8-й позиции (47).

Ла Лига. 33-й тур, 29 апреля

Барселона – Валенсия – 4:2

Голы: Фермин Лопес, 22, Левандовски, 49, 82, 90+3 – Уго Дуро, 27, Пепелу, 38 (пен)

Удаление: Мамардашвили, 45+4.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Фермин Лопес, 22 мин.

ГОЛ! 1:1. Уго Дуро, 27 мин.

ГОЛ! 1:2. Пепелу, 38 мин (пен)

ГОЛ! 2:2. Левандовски, 49 мин.

ГОЛ! 3:2. Левандовски, 82 мин.

ГОЛ! 4:2. Левандовски, 90+3 мин.