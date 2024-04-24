Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 апреля в 22:00 матч чемпионата Испании
В понедельник, 29 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Валенсия».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра состоится в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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