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Чемпионат Испании
Барселона
29.04.2024 22:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 апреля 2024, 16:12 | Обновлено 24 апреля 2024, 16:14
116
0

Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 апреля в 22:00 матч чемпионата Испании

24 апреля 2024, 16:12 | Обновлено 24 апреля 2024, 16:14
116
0
Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В понедельник, 29 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Валенсия».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра состоится в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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