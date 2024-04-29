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Чемпионат Испании
Барселона
29.04.2024 22:00 - : -
Валенсия
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Испания
29 апреля 2024, 15:11 |
221
0

Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 29 апреля в 22:00 по Киеву

29 апреля 2024, 15:11 |
221
0
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля на «Эстади Олимпико» пройдет матч 33-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Валенсией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда фактически закончила сезон в прошлый вторник. И завершила его неудачно, и не зря все это было оформлено разгромным же поражением на этом же стадионе, что стал домашним для сине-гранатовых на этот розыгрыш. Все вроде бы складывалось удачно для больше чем клуба, что и на выезде победил ПСЖ: он снова открыл счет. Но все сломало удаление Араухо. В итоге 1:4 без Хави, которому тоже дали красную, и в полуфинал Лиги чемпионов отправляются Мбаппе и компания. А кулес уже не за что бороться, после поражений в Суперкубке и Копе дель Рей и при явном втором месте, на котором закончится Примера. Эль Класико с Реалом при скандальном решении вокруг возможного гола или сэйва от Лунина, но было все равно проиграно, с поздним решающим мячом от Беллингхэма. Несмотря на все это, Хави остается - об этом Лапорта заявил на днях официально.

Валенсия

Клуб год назад сражался за выживание. Впрочем, к весне-2023 на Месталью уже вернулся Бараха, и сумел поднять своих подопечных над зоной вылета. А в новой темпораде легендарный в прошлом полузащитник летучих мышей повел их за еврокубками. Не все получается, и играет коллектив откровенно не зрелищно. Но, главное, дает результат, цепляясь за 7-е место и даже претендуя на 6-е. В апреле получилось прагматично, по 1:0, обыграть и Гранаду, и Осасуну. А в прошлом туре лос чес принимали своего главного конкурента, Бетис. Там уступили в итоге 1:2, и выпустили соперника из-за своей спины.

Статистика личных встреч

У каталонцев было 5 побед кряду. Но в декабре на Месталье лос чес, даже пропустив первыми, свели в итоге поединок к почетной для себя ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом сине-гранатовых. Но гости достаточно хорошо организованы. Рекомендуем ставить на то, что они смогут выиграть при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,77).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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