Атлетико одержал важную победу над Атлетиком, Альмерия вылетела
«Алавес» крупно обыграл «Сельту»
Состоялись еще три субботних матча 33-го тура Ла Лиги.
«Альмерия» проиграла «Хетафе» и лишилась теоретических шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе. «Красно-белые» играли в Примере два сезона, в прошлом также боролись за выживание.
«Атлетик» проиграл на выезде «Атлетико». Теперь мадридский клуб на шесть очков опережает соперников из Бильбао в борьбе за четвертую путевку в Лигу чемпионов.
Еще в одном матче «Алавес» оказался сильнее «Сельты».
Чемпионат Испании. 33-й тур
«Альмерия» – «Хетафе» – 1:3
Голы: Лосано (41) – Гринвуд (27, 48), Мата (61).
«Алавес» – «Сельта» – 3:0
Голы: Симеоне (48), Гуриди (54), Бенавидес (86).
«Атлетико» – «Атлетик» – 3:1
Голы: Де Поль (15), Корреа (52), автогол Симон (80)– Уильямс (45).
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