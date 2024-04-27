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Испания
27 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 28 апреля 2024, 00:00
228
1

Атлетико одержал важную победу над Атлетиком, Альмерия вылетела

«Алавес» крупно обыграл «Сельту»

27 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 28 апреля 2024, 00:00
228
1
Атлетико одержал важную победу над Атлетиком, Альмерия вылетела
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще три субботних матча 33-го тура Ла Лиги.

«Альмерия» проиграла «Хетафе» и лишилась теоретических шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе. «Красно-белые» играли в Примере два сезона, в прошлом также боролись за выживание.

«Атлетик» проиграл на выезде «Атлетико». Теперь мадридский клуб на шесть очков опережает соперников из Бильбао в борьбе за четвертую путевку в Лигу чемпионов.

Еще в одном матче «Алавес» оказался сильнее «Сельты».

Чемпионат Испании. 33-й тур

«Альмерия» – «Хетафе» – 1:3
Голы: Лосано (41) – Гринвуд (27, 48), Мата (61).

«Алавес» – «Сельта» – 3:0
Голы: Симеоне (48), Гуриди (54), Бенавидес (86).

«Атлетико» – «Атлетик» – 3:1
Голы: Де Поль (15), Корреа (52), автогол Симон (80)– Уильямс (45).

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чемпионат Испании по футболу Альмерия Хетафе Алавес Сельта Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Жирону отделяет от лч - 1 победа или 2 ничьи в оставшихся 5 матчах, ну или хотя бы 1 ничья в оставшихся 5 матчах от атлетика
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