Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
27.04.2024 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 апреля 2024, 12:52 |
59
0

Атлетико – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 апреля в 22:00 матч чемпионата Испании

24 апреля 2024, 12:52 |
59
0
Атлетико – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Атлетик

В субботу, 27 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетико» и «Атлетик».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетико – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Реал намерен выкупить контракт форварда. Но есть проблема из-за Мбаппе
«Пришло время расстаться». Легенда Атлетика покинет клуб летом 2024 года
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Атлетико - Атлетик Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Если Эвертон вылетит, то другой клуб АПЛ захочет Миколенко»
Футбол | 24 апреля 2024, 12:47 1
Журналист: «Если Эвертон вылетит, то другой клуб АПЛ захочет Миколенко»
Журналист: «Если Эвертон вылетит, то другой клуб АПЛ захочет Миколенко»

Энди Брассел оценил выступления украинских легионеров в этом сезоне АПЛ

Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Футбол | 23 апреля 2024, 22:36 36
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ

Украинский вратарь летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Футбол | 24.04.2024, 07:01
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ
Футбол | 24.04.2024, 12:11
«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ
«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Футбол | 23.04.2024, 13:45
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 34
Футбол
Костюк рассказала, почему проиграла Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте
Костюк рассказала, почему проиграла Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте
22.04.2024, 11:50 4
Теннис
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
22.04.2024, 11:19 12
Футбол
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
22.04.2024, 09:19 2
Теннис
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
23.04.2024, 12:00
Футбол
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
23.04.2024, 23:59 83
Футбол
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
23.04.2024, 00:12 8
Футбол
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
23.04.2024, 03:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем