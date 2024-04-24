Атлетико Мадрид

В субботу, 27 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетико» и «Атлетик».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетико – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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