Атлетико Мадрид

27.04.2024 22:00 - : -
Испания24 апреля 2024, 12:52 |
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Атлетико – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 апреля в 22:00 матч чемпионата Испании
24 апреля 2024, 12:52 |
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В субботу, 27 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетико» и «Атлетик».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетико – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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