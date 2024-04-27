Атлетико Мадрид

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27 апреля 2024, 13:45 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:50
38
0

Атлетико – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 апреля в 22:00 по Киеву

27 апреля 2024, 13:45 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:50
38
0
Атлетико – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля на «Метрополитано» пройдет матч 33-го тура Примеры, в котором «Атлетико» встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда попытается уберечь себя от полного провала в этом сезоне. Пока что у нее было немало поражений, причем обидных. Впервые за последние несколько лет дошли до полуфинального раунда в Копе дель Рей (еще и выбив по ходу Реал, таким образом отомстив соседям за неудачу в Суперкубке Испании), но уже там проиграли в обоих матчах как раз Атлетику. В Лиге чемпионов, выйдя из группы лидером и выбив в волевом стиле, по пенальти, Интер, матрасники получили в 1/4 вроде бы удобного соперника, Боруссию. Но в итоге и дома выиграли минимально, и на выезде, отыгравшись, несмотря на жуткую нереализацию с 0:2, в итоге проиграли 2:4. Остается только Примера, где Жирона с Атлетиком всерьез вознамерились выдавить Чоло-Тим из топ-4. Но жиронцев получилось уверенно обыграть в апреле. Вот только все это нивелировано поражением 0:2 Алавесу на его поле.

Атлетик

Клуб прекрасно проявил себя в этом сезоне и впишет его в свою историю. Впервые за 4 десятилетия, с конца 80-х, баски выиграли кубок страны. Только при Марселино, предшественнике Вальверде, они недавно уступили в паре финалов. Но с Эрнесто получилось выбить по пути и Барселону, и Атлетико. Финал превратился в ожидаемо нервный и не зрелищный поединок с Мальоркой, в котором представители Бильбао подтвердили статус фаворита только в серии послематчевых пенальти. Но, главное, наконец-то добрались до титула. Правда, до финала в Примере уступили Реалу, а после ограничились ничьей с Вильярреалом, позволив себя опередить Чоло-Тим. А потом повторили счет 1:1 с Гранадой.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Симеоне выиграл оба поединка. Но в нынешней темпораде он уступил сухо Вальверде и в Примере, и в обоих кубковых полуфиналах.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Симеоне. Но это встреча двух прагматиков в поединке, где крайне важен результат. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,89).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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