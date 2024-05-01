Дубль Роналду. Аль-Наср пробился в финал Кубка Саудовской Аравии

1 мая состоялся полуфинальный матч Кубка Короля Саудовской Аравии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в поединке на 17-й минуте открыл звездный португальский форвард Криштиану Роналду. На 57-й португалец оформил дубль.

Еще один мяч за «Аль-Наср» забил Садио Мане, который на 37-й реализовал пенальти.

Единственным голом в составе «Аль-Халиджа» отличился Фаваз Аль-Тераис (82).

В финале Кубка Саудовской Аравии Криштиану и компания сыграют против «Аль-Хиляля», который днем ранее переиграл «Аль-Иттихад» в своем полуфинальном матче со счетом 2:1.

Кубок Саудовской Аравии. 1/2 финала. 1 мая

Аль-Наср – Аль-Халидж – 3:1

Голы: Роналду, 17, 57, Мане, 37 (пен.) – Аль-Тераис, 82