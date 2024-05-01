Дубль Роналду. Аль-Наср пробился в финал Кубка Саудовской Аравии
Криштиану и компания обыграли Аль-Халидж со счетом 3:1
1 мая состоялся полуфинальный матч Кубка Короля Саудовской Аравии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Счет в поединке на 17-й минуте открыл звездный португальский форвард Криштиану Роналду. На 57-й португалец оформил дубль.
Еще один мяч за «Аль-Наср» забил Садио Мане, который на 37-й реализовал пенальти.
Единственным голом в составе «Аль-Халиджа» отличился Фаваз Аль-Тераис (82).
В финале Кубка Саудовской Аравии Криштиану и компания сыграют против «Аль-Хиляля», который днем ранее переиграл «Аль-Иттихад» в своем полуфинальном матче со счетом 2:1.
Кубок Саудовской Аравии. 1/2 финала. 1 мая
Аль-Наср – Аль-Халидж – 3:1
Голы: Роналду, 17, 57, Мане, 37 (пен.) – Аль-Тераис, 82
🔚 | صافـرة النهايـة!— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 1, 2024
النصر 3 - 1 الخليج
⚽️⚽️ كريستيانو رونالدو
⚽️ ساديو ماني
النصر إلى المباراة النهائية 👏💛#النصر_الخليج | #AlNassrAlKhaleej pic.twitter.com/WhY2ZqFbew
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