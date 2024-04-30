Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выиграли в меньшинстве. Определен первый финалист Кубка Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
30 апреля 2024, 23:15 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:18
605
0

Выиграли в меньшинстве. Определен первый финалист Кубка Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» со счетом 2:1, Карим Бензема пропустил поединок

30 апреля 2024, 23:15 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:18
605
0
Выиграли в меньшинстве. Определен первый финалист Кубка Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Короля Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «боссов».

Счет в поединке на 25-й минуте открыл Микаэль и вывел гостей вперед. На 42-й «Аль-Хиляль» остался в меньшинстве после удаления Сергея Милинкович-Савич.

На 67-й хозяева сравняли благодаря голу Абдерразак Хамдалла. Но гости сумели вырвать победу – забитый мяч оформил Сауд Абдул-Хамид (81).

Обладатель Золотого мяча 2022 и звездный французский экс-форвард «Реала» Карим Бензема, который сейчас защищает цвета «тигров», пропустил матч.

В финале Кубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сыграет против победителя пары «Аль-Наср» – «Аль-Халидж».

Кубок Короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. 30 апреля

Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 1:2

Голы: Хамдалла, 67 – Микаэль, 25, Абдул-Хамид, 81

Удаление: Милинкович-Савич, 42

По теме:
СУХАНОВ – об удалении: «Хотел показать, что против Шахтера можно играть»
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Грубый фол. Защитник Динамо получил прямую красную карточку
Абдерразак Хамдалла удаление (красная карточка) Сергей Милинкович-Савич Аль-Иттихад Джидда Аль-Хиляль Карим Бензема Кубок Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Футбол | 30 апреля 2024, 12:00 8
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?

26–29 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Испании 2023/24

ВИДЕО. Дубль Вини Жуниора. Форвард Реала сравнял счет с пенальти
Футбол | 30 апреля 2024, 23:45 0
ВИДЕО. Дубль Вини Жуниора. Форвард Реала сравнял счет с пенальти
ВИДЕО. Дубль Вини Жуниора. Форвард Реала сравнял счет с пенальти

В матче 1/2 финала ЛЧ между Баварией и Реалом ситуация уравнялась

ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча Бавария – Реал
Футбол | 30.04.2024, 16:23
ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча Бавария – Реал
ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча Бавария – Реал
Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Футбол | 30.04.2024, 19:00
Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
Хоккей | 30.04.2024, 14:44
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
29.04.2024, 22:31 3
Футбол
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
30.04.2024, 06:10 2
Снукер
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 14
Футбол
Кто для Украины? Определены два финалиста Кубка Азии U-23 и участника ОИ
Кто для Украины? Определены два финалиста Кубка Азии U-23 и участника ОИ
29.04.2024, 22:55
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
30.04.2024, 06:30 99
Футбол
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
29.04.2024, 03:23 8
Футбол
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
30.04.2024, 12:10 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем