Выиграли в меньшинстве. Определен первый финалист Кубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» со счетом 2:1, Карим Бензема пропустил поединок
30 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Короля Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «боссов».
Счет в поединке на 25-й минуте открыл Микаэль и вывел гостей вперед. На 42-й «Аль-Хиляль» остался в меньшинстве после удаления Сергея Милинкович-Савич.
На 67-й хозяева сравняли благодаря голу Абдерразак Хамдалла. Но гости сумели вырвать победу – забитый мяч оформил Сауд Абдул-Хамид (81).
Обладатель Золотого мяча 2022 и звездный французский экс-форвард «Реала» Карим Бензема, который сейчас защищает цвета «тигров», пропустил матч.
В финале Кубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сыграет против победителя пары «Аль-Наср» – «Аль-Халидж».
Кубок Короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. 30 апреля
Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 1:2
Голы: Хамдалла, 67 – Микаэль, 25, Абдул-Хамид, 81
Удаление: Милинкович-Савич, 42
April 30, 2024
The whistle announced the usual win 🔛— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) April 30, 2024
Congratulations Blues 👏🏻💙#AlHilal 🆙#IttihadvAlHial ⚽️#King_Cup
Semifinal pic.twitter.com/ajg43fwM4I
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