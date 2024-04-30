Выиграли в меньшинстве. Определен первый финалист Кубка Саудовской Аравии

30 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Короля Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «боссов».

Счет в поединке на 25-й минуте открыл Микаэль и вывел гостей вперед. На 42-й «Аль-Хиляль» остался в меньшинстве после удаления Сергея Милинкович-Савич.

На 67-й хозяева сравняли благодаря голу Абдерразак Хамдалла. Но гости сумели вырвать победу – забитый мяч оформил Сауд Абдул-Хамид (81).

Обладатель Золотого мяча 2022 и звездный французский экс-форвард «Реала» Карим Бензема, который сейчас защищает цвета «тигров», пропустил матч.

В финале Кубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сыграет против победителя пары «Аль-Наср» – «Аль-Халидж».

Кубок Короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. 30 апреля

Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 1:2

Голы: Хамдалла, 67 – Микаэль, 25, Абдул-Хамид, 81

Удаление: Милинкович-Савич, 42