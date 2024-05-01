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Саудовская Аравия
01 мая 2024, 21:27 | Обновлено 01 мая 2024, 21:28
1247
0

ВИДЕО. Что наделал голкипер? Роналду забил гол с разворота в пустые ворота

1 мая Аль-Наср играет против Аль-Халиджа в полуфинале Кубка Саудовской Аравии

01 мая 2024, 21:27 | Обновлено 01 мая 2024, 21:28
1247
0
ВИДЕО. Что наделал голкипер? Роналду забил гол с разворота в пустые ворота
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

1 мая проходит полуфинальный матч Кубка Короля Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Аль-Халидж.

Звездный португальский форвард хозяев Криштиану Роналду открыл счет в поединке уже на 17-й минуте встречи.

Португалец отличился забитым мячом после неудачного паса голкипера гостей. Мяч отскочил на край штрафной площади. КриРо пробил с разворота и поразил ворота Аль-Халиджа.

В финале Кубка Саудовской Аравии победитель матча сыграет против Аль-Хиляля, который днем ранее выбил Аль-Иттихад (2:1).

ВИДЕО. Что наделал голкипер? Роналду забил гол с разворота в пустые ворота

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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