1 мая проходит полуфинальный матч Кубка Короля Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Аль-Халидж.

Звездный португальский форвард хозяев Криштиану Роналду открыл счет в поединке уже на 17-й минуте встречи.

Португалец отличился забитым мячом после неудачного паса голкипера гостей. Мяч отскочил на край штрафной площади. КриРо пробил с разворота и поразил ворота Аль-Халиджа.

В финале Кубка Саудовской Аравии победитель матча сыграет против Аль-Хиляля, который днем ранее выбил Аль-Иттихад (2:1).

ВИДЕО. Что наделал голкипер? Роналду забил гол с разворота в пустые ворота