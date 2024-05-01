ВИДЕО. Что наделал голкипер? Роналду забил гол с разворота в пустые ворота
1 мая Аль-Наср играет против Аль-Халиджа в полуфинале Кубка Саудовской Аравии
1 мая проходит полуфинальный матч Кубка Короля Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Аль-Халидж.
Звездный португальский форвард хозяев Криштиану Роналду открыл счет в поединке уже на 17-й минуте встречи.
Португалец отличился забитым мячом после неудачного паса голкипера гостей. Мяч отскочил на край штрафной площади. КриРо пробил с разворота и поразил ворота Аль-Халиджа.
В финале Кубка Саудовской Аравии победитель матча сыграет против Аль-Хиляля, который днем ранее выбил Аль-Иттихад (2:1).
ВИДЕО. Что наделал голкипер? Роналду забил гол с разворота в пустые ворота
CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/qHdXaN07Id— TC (@totalcristiano) May 1, 2024
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