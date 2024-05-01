Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Криштиану оформил дубль за «Аль-Наср» в ворота «Аль-Халиджа»
1 мая состоялся полуфинальный матч Кубка Короля Саудовской Аравии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
39-летний звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в этом поединке.
Для португальца это 886-й и 887-й голы за карьеру в 1219-й игре, и 423-й и 424-й в 501-й игре после 30-летия.
У вечного соперника КриРо Лионеля Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», статистика по голам слегка хуже. У 36-летнего аргентинца 832 гола за карьеру в 1057 поединках и 267 голов в 356 матчах после 30-летия.
Cristiano Ronaldo since turning 30 is better than most players all-time career. 🤯 pic.twitter.com/2KOPUMwsGd— TC (@totalcristiano) May 1, 2024
Видеообзор матча Аль-Наср – Аль-Халидж – 3:1
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