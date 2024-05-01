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  4. Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Саудовская Аравия
01 мая 2024, 23:38 |
1221
0

Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?

Криштиану оформил дубль за «Аль-Наср» в ворота «Аль-Халиджа»

01 мая 2024, 23:38 |
1221
0
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Лионель Месси

1 мая состоялся полуфинальный матч Кубка Короля Саудовской Аравии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

39-летний звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в этом поединке.

Для португальца это 886-й и 887-й голы за карьеру в 1219-й игре, и 423-й и 424-й в 501-й игре после 30-летия.

У вечного соперника КриРо Лионеля Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», статистика по голам слегка хуже. У 36-летнего аргентинца 832 гола за карьеру в 1057 поединках и 267 голов в 356 матчах после 30-летия.

Видеообзор матча Аль-Наср – Аль-Халидж – 3:1

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Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд статистика Интер Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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