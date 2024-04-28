У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Лионель стал первым игроком в истории футбола, которому удалось достичь такой отметки
В ночь на 28 апреля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Нью-Инглэнд Революшн» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Дублем и двумя ассистами в этом поединке отметился звездный аргентинский форвард Лионель Месси.
На счету именитого аргентинца теперь 1200 голевых действий за карьеру: 832 гола и 368 ассистов. Месси стал первым игроком в истории, которому удалось достичь такой отметки. Для этого ему понадобилось 1057 официальных поединков.
У вечного соперника Лео Криштиану Роналду статистика слегка хуже. У КриРо 1135 голевых действий: 885 голов и 250 ассистов за 1218 игр.
The numbers for the legend Leo Messi throughout his career 🐐:— Messi Updates (@M10Update) April 28, 2024
1057 Matches 👕
832 Goals ⚽️
368 Assists 🅰️
1200 Goal & Assist Contributions ⚽️&🅰️ pic.twitter.com/Sg1li4UdZw
Видеообзор матча Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами
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