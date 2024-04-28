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  4. У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Major League Soccer
28 апреля 2024, 17:49 | Обновлено 28 апреля 2024, 18:12
1546
1

У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?

Лионель стал первым игроком в истории футбола, которому удалось достичь такой отметки

28 апреля 2024, 17:49 | Обновлено 28 апреля 2024, 18:12
1546
1
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Криштиану Роналду

В ночь на 28 апреля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Нью-Инглэнд Революшн» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Дублем и двумя ассистами в этом поединке отметился звездный аргентинский форвард Лионель Месси.

На счету именитого аргентинца теперь 1200 голевых действий за карьеру: 832 гола и 368 ассистов. Месси стал первым игроком в истории, которому удалось достичь такой отметки. Для этого ему понадобилось 1057 официальных поединков.

У вечного соперника Лео Криштиану Роналду статистика слегка хуже. У КриРо 1135 голевых действий: 885 голов и 250 ассистов за 1218 игр.

Видеообзор матча Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами

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статистика Лионель Месси Криштиану Роналду Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ron Noiill
Всім пох, в чемпіонаті арізони можна ще 1000 зробити.
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