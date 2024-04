У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?

В ночь на 28 апреля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Нью-Инглэнд Революшн» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Дублем и двумя ассистами в этом поединке отметился звездный аргентинский форвард Лионель Месси.

На счету именитого аргентинца теперь 1200 голевых действий за карьеру: 832 гола и 368 ассистов. Месси стал первым игроком в истории, которому удалось достичь такой отметки. Для этого ему понадобилось 1057 официальных поединков.

У вечного соперника Лео Криштиану Роналду статистика слегка хуже. У КриРо 1135 голевых действий: 885 голов и 250 ассистов за 1218 игр.

The numbers for the legend Leo Messi throughout his career 🐐:



1057 Matches 👕

832 Goals ⚽️

368 Assists 🅰️

1200 Goal & Assist Contributions ⚽️&🅰️ pic.twitter.com/Sg1li4UdZw