Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Футбола было мало на газоне такого качества»

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над латвийским РФШ (1:0) в матче 9-го тура Лиги Европы.

– Как по мне, футбола сегодня было мало. Вы сами видели состояние газона, конструктивный футбол тяжело было показывать, плюс на такого качества газоне садятся ноги. Хорошо, что победили, поскольку понимали, что Лигу Европы провалили, и нужно было хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками.

– Хочется поинтересоваться вашим самочувствием, поскольку вы долгое время пропустили из-за травмы, а сегодня отыграли 90 минут...

– Все хорошо. Сегодня отдал на поле все силы, и понимал, что у нас на скамейке запасных есть много футболистов, которые могут выйти и быть более полезными, чем я на последних минутах. Именно поэтому и попросил тренера заменить меня.

– Насколько эта победа важна для команды в психологическом плане перед важной частью сезона?

– Конечно, важна. В первой части было трудно, было много разъездов, мы всегда говорили, что трудно восстанавливаться. В первую очередь нужно было доказать самим себе, что это случайность. И что основная проблема в логистике, а не в том, что у нас такой уровень. Если бы мы не взяли очки с «Галатасараем» и проиграли здесь, наши болельщики вообще не поняли бы нас. Тем более, перед этими двумя матчами президент сказал, что на кону честь клуба. Чувствовали это и отдали все силы в двух матчах, теперь в хорошем позитивном настроении будем готовиться ко второй части сезона в чемпионате Украины.

– Вы играли в Лиге Европы, когда был привычный групповой этап, сейчас этап лиги. Как оценишь такие трансформации в проведении турнира?

– Интересно, посмотрим, как оно будет дальше. Все, что новое, всегда интересно. Новое то, что у нас вместо шести игр теперь восемь, и при предыдущем формате сейчас мы бы проходили сборы, а так играем официальные матчи. Я считаю, что формат интересный.