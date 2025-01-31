Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Футбола было мало на газоне такого качества»
Лига Европы
31 января 2025, 05:59 | Обновлено 31 января 2025, 06:00
616
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Футбола было мало на газоне такого качества»

«Динамо» завершило выступления в Лиге Европы

31 января 2025, 05:59 | Обновлено 31 января 2025, 06:00
616
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Футбола было мало на газоне такого качества»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над латвийским РФШ (1:0) в матче 9-го тура Лиги Европы.

– Как по мне, футбола сегодня было мало. Вы сами видели состояние газона, конструктивный футбол тяжело было показывать, плюс на такого качества газоне садятся ноги. Хорошо, что победили, поскольку понимали, что Лигу Европы провалили, и нужно было хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками.

– Хочется поинтересоваться вашим самочувствием, поскольку вы долгое время пропустили из-за травмы, а сегодня отыграли 90 минут...

– Все хорошо. Сегодня отдал на поле все силы, и понимал, что у нас на скамейке запасных есть много футболистов, которые могут выйти и быть более полезными, чем я на последних минутах. Именно поэтому и попросил тренера заменить меня.

– Насколько эта победа важна для команды в психологическом плане перед важной частью сезона?

– Конечно, важна. В первой части было трудно, было много разъездов, мы всегда говорили, что трудно восстанавливаться. В первую очередь нужно было доказать самим себе, что это случайность. И что основная проблема в логистике, а не в том, что у нас такой уровень. Если бы мы не взяли очки с «Галатасараем» и проиграли здесь, наши болельщики вообще не поняли бы нас. Тем более, перед этими двумя матчами президент сказал, что на кону честь клуба. Чувствовали это и отдали все силы в двух матчах, теперь в хорошем позитивном настроении будем готовиться ко второй части сезона в чемпионате Украины.

– Вы играли в Лиге Европы, когда был привычный групповой этап, сейчас этап лиги. Как оценишь такие трансформации в проведении турнира?

– Интересно, посмотрим, как оно будет дальше. Все, что новое, всегда интересно. Новое то, что у нас вместо шести игр теперь восемь, и при предыдущем формате сейчас мы бы проходили сборы, а так играем официальные матчи. Я считаю, что формат интересный.

По теме:
ШОВКОВСКИЙ: «Когда начинали Лигу Европы, то ожидали другого результата»
Ференцварош – АЗ – 4:3. Венгры в плей-офф. Видео голов и обзор матча
Андерлехт - Хоффенхайм - 3:4. Немцам этого не хватило. Видео голов
Динамо Киев Лига Европы Александр Шовковский РФШ Рига Динамо - РФШ
Олександр Сільченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Бокс | 30 января 2025, 09:13 2
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?

Лидером рейтинга является американец Джервонта Дэвис

ФОТО. Мама дорогая! Как Джорджина снова взорвала интернет. Горячие кадры
Футбол | 30 января 2025, 23:07 5
ФОТО. Мама дорогая! Как Джорджина снова взорвала интернет. Горячие кадры
ФОТО. Мама дорогая! Как Джорджина снова взорвала интернет. Горячие кадры

Джорджина Родригес и её красота

Обновились. Динамо не выигрывало на стадии группового этапа с 2020 года
Футбол | 31.01.2025, 05:30
Обновились. Динамо не выигрывало на стадии группового этапа с 2020 года
Обновились. Динамо не выигрывало на стадии группового этапа с 2020 года
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
Футбол | 30.01.2025, 17:50
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Футбол | 30.01.2025, 16:40
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 4
Футбол
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
30.01.2025, 02:43 2
Футбол
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
29.01.2025, 06:23
Другие виды
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
29.01.2025, 20:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем