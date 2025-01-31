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Лига Европы
Андерлехт
30.01.2025 22:00 – FT 3 : 4
Хоффенхайм
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Лига Европы
31 января 2025, 04:48 |
45
0

Андерлехт - Хоффенхайм - 3:4. Немцам этого не хватило. Видео голов

Бельгийцы идут дальше, а немцы завершают выступления

31 января 2025, 04:48 |
45
0
Андерлехт - Хоффенхайм - 3:4. Немцам этого не хватило. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались «Андерлехт» и «Хоффенхайм».

Команды провели сверхрезультативный матч.

В первом тайме забивали только игроки «Андерлехта», правда, как в ворота соперника, так и в свои.

Во втором тайме «Хоффенхайм» довел результат до 4:1, но в конце дважды пропустил.

«Андерлехт» прошел в стадию плей-офф, а вот „Хоффенхайм“ завершил выступления в Лиге Европы.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Андерлехт – Хоффенхайм – 3:4

Голы: Васкес, 18, Гото, 79, Аугустинссон, 88, - Сарделла, 41 (автогол), Бишоф, 54, Моква Нтусу, 59, Гложек, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Людвиг Аугустинссон (Андерлехт).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Кэисукэ Гото (Андерлехт).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Хоффенхайм).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Моква (Хоффенхайм).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Том Бишоф (Хоффенхайм).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Гранач (Хоффенхайм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Васкес (Андерлехт).
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Хоффенхайм Андерлехт видео голов и обзор Лига Европы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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