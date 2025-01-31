Андерлехт - Хоффенхайм - 3:4. Немцам этого не хватило. Видео голов
Бельгийцы идут дальше, а немцы завершают выступления
30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались «Андерлехт» и «Хоффенхайм».
Команды провели сверхрезультативный матч.
В первом тайме забивали только игроки «Андерлехта», правда, как в ворота соперника, так и в свои.
Во втором тайме «Хоффенхайм» довел результат до 4:1, но в конце дважды пропустил.
«Андерлехт» прошел в стадию плей-офф, а вот „Хоффенхайм“ завершил выступления в Лиге Европы.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
Андерлехт – Хоффенхайм – 3:4
Голы: Васкес, 18, Гото, 79, Аугустинссон, 88, - Сарделла, 41 (автогол), Бишоф, 54, Моква Нтусу, 59, Гложек, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
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