Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Линце на 31 января

31 января на турнире WTA 500 в Линце (Австрия) пройдут матчи 1/4 финала в одиночном разряде и полуфинальные поединки в парном.

В пятницу на австрийские корты выйдут три представительницы Украины: Даяна Ястремская, Людмила и Надежда Киченок.

Расписание матчей украинок на 31 января

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Одиночный разряд, 1/4 финала

Центральный корт. 1-й запуск (не ранее 14:00)

Даяна Ястремская [5] – Мария Саккари [3]

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Парный разряд, 1/2 финала

Match Court 1. 2-й запуск (не ранее 16:30)

Людмила Киченок / Надежда Киченок [3] – Анна Данилина / Ирина Хромачева [2]