Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Фати. Барселона выставляет таланта за двери Камп Ноу
Испания
31 января 2025, 07:59 |
710
1

Не Фати. Барселона выставляет таланта за двери Камп Ноу

Ханс-Дитер Флик не дает шансов Эктору Форту

31 января 2025, 07:59 |
710
1
Не Фати. Барселона выставляет таланта за двери Камп Ноу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эктор Форт

Испанский правый защитник каталонской «Барселоны» Эктор Форт может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает EL Nacional.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик дал понять 18-летнему испанцу, что не рассчитывает на него. За весь сезоне Эктор начал лишь 1 матч с первых минут, при том, что это было последствием наказания основного правого защитника команды Жуля Кунде за опоздание.

Рассматривается варианты аренды футболист, который, не будет прогрессировать, учитывая количество потенциальных игровых мнут, но если руководство получил интересное предложение по Эктору, то может произойти полноценный трансфер. Прошлым летом за Эктора Форта предлагали 15 миллионов евро, но предложение было отклонено.

В текущем сезоне Эктор Форт сыграл 388 минут во всех турнирах на клубном уровне, результативными действиями не отличался. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что 20-летний хавбек перешел из «Барселоны» в «Аль-Иттихад».

По теме:
Леганес – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ОФИЦИАЛЬНО. 20-летний хавбек перешел из Барселоны в Аль-Иттихад
Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Жюль Кунде
Данііл Киріяка Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Бокс | 30 января 2025, 09:13 2
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?

Лидером рейтинга является американец Джервонта Дэвис

Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Футбол | 30 января 2025, 08:25 3
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию

Андрей пожелал успехов вратарю

ШОВКОВСКИЙ: «Когда начинали Лигу Европы, то ожидали другого результата»
Футбол | 31.01.2025, 05:40
ШОВКОВСКИЙ: «Когда начинали Лигу Европы, то ожидали другого результата»
ШОВКОВСКИЙ: «Когда начинали Лигу Европы, то ожидали другого результата»
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
Футбол | 30.01.2025, 23:52
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
Бокс | 30.01.2025, 12:48
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
🤣🤣🤣🤣 уже стільки навистаіляла Барса... і всі, млять, : "таланти" 🙄🤣🤣
Та такі, млять, "таланти", що Барсі і нах не потрібні🤣🤣
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
30.01.2025, 09:02 2
Футбол
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
29.01.2025, 20:10 6
Футбол
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
30.01.2025, 02:43 2
Футбол
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 13
Бокс
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
30.01.2025, 06:47 15
Футбол
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем