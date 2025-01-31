Не Фати. Барселона выставляет таланта за двери Камп Ноу

Испанский правый защитник каталонской «Барселоны» Эктор Форт может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает EL Nacional.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик дал понять 18-летнему испанцу, что не рассчитывает на него. За весь сезоне Эктор начал лишь 1 матч с первых минут, при том, что это было последствием наказания основного правого защитника команды Жуля Кунде за опоздание.

Рассматривается варианты аренды футболист, который, не будет прогрессировать, учитывая количество потенциальных игровых мнут, но если руководство получил интересное предложение по Эктору, то может произойти полноценный трансфер. Прошлым летом за Эктора Форта предлагали 15 миллионов евро, но предложение было отклонено.

В текущем сезоне Эктор Форт сыграл 388 минут во всех турнирах на клубном уровне, результативными действиями не отличался. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что 20-летний хавбек перешел из «Барселоны» в «Аль-Иттихад».