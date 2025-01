ОФИЦИАЛЬНО. 20-летний хавбек перешел из Барселоны в Аль-Иттихад

Испанский полузащитник Унаи Эрнандес перешел из «Барселоны» в «Аль-Иттихад».

Сумма трансфера составила 4.5 миллионов евро. Детали контракта остаются неизвестными.

Эрнандес является воспитанником «Жироны». Также он поиграл за юношеские команды «Барселоны». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего хавбека в 1 миллион евро.

В сезоне 2024/25 Унаи Эрнандес провел 20 матчей за «Барселону Б», отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

From Barcelona to Jeddah! 🛫

Unai Hernández is now a Tiger! 🐅💎 pic.twitter.com/GFWGEXwpVO