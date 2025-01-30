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Саудовская Аравия
30 января 2025, 23:06 |
496
0

ОФИЦИАЛЬНО. 20-летний хавбек перешел из Барселоны в Аль-Иттихад

Унаи Эрнандес продолжит карьеру в Саудовской Аравии

30 января 2025, 23:06 |
496
0
ОФИЦИАЛЬНО. 20-летний хавбек перешел из Барселоны в Аль-Иттихад
Аль-Иттихад. Унаи Эрнандес

Испанский полузащитник Унаи Эрнандес перешел из «Барселоны» в «Аль-Иттихад».

Сумма трансфера составила 4.5 миллионов евро. Детали контракта остаются неизвестными.

Эрнандес является воспитанником «Жироны». Также он поиграл за юношеские команды «Барселоны». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего хавбека в 1 миллион евро.

В сезоне 2024/25 Унаи Эрнандес провел 20 матчей за «Барселону Б», отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Барселона трансферы Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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