ОФИЦИАЛЬНО. 20-летний хавбек перешел из Барселоны в Аль-Иттихад
Унаи Эрнандес продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Испанский полузащитник Унаи Эрнандес перешел из «Барселоны» в «Аль-Иттихад».
Сумма трансфера составила 4.5 миллионов евро. Детали контракта остаются неизвестными.
Эрнандес является воспитанником «Жироны». Также он поиграл за юношеские команды «Барселоны». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего хавбека в 1 миллион евро.
В сезоне 2024/25 Унаи Эрнандес провел 20 матчей за «Барселону Б», отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
From Barcelona to Jeddah! 🛫— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) January 30, 2025
Unai Hernández is now a Tiger! 🐅💎 pic.twitter.com/GFWGEXwpVO
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