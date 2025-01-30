Англия30 января 2025, 20:23 |
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Почти 100 млн. Клуб Роналду хочет переманить топ-вингера АПЛ
Брайтон может продать Митому
30 января 2025, 20:23 |
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Саудовский клуб Аль-Наср готовится сделать второе предложение Брайтону по вингеру Каору Митоме.
Клуб АПЛ отказал при первом предложении, однако теперь Аль-Наср дает более 90 миллионов евро за лучшего японского бомбардира в истории чемпионата Англии.
Брайтон не хочет продавать своего лидера, но такие деньги могут убедить руководство расстаться с 27-летним игроком.
В нынешнем сезоне Митома забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
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