Почти 100 млн. Клуб Роналду хочет переманить топ-вингера АПЛ

Саудовский клуб Аль-Наср готовится сделать второе предложение Брайтону по вингеру Каору Митоме.

Клуб АПЛ отказал при первом предложении, однако теперь Аль-Наср дает более 90 миллионов евро за лучшего японского бомбардира в истории чемпионата Англии.

Брайтон не хочет продавать своего лидера, но такие деньги могут убедить руководство расстаться с 27-летним игроком.

В нынешнем сезоне Митома забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.