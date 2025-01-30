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  4. Почти 100 млн. Клуб Роналду хочет переманить топ-вингера АПЛ
Англия
30 января 2025, 20:23 |
650
0

Почти 100 млн. Клуб Роналду хочет переманить топ-вингера АПЛ

Брайтон может продать Митому

30 января 2025, 20:23 |
650
0
Почти 100 млн. Клуб Роналду хочет переманить топ-вингера АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Каору Митома

Саудовский клуб Аль-Наср готовится сделать второе предложение Брайтону по вингеру Каору Митоме.

Клуб АПЛ отказал при первом предложении, однако теперь Аль-Наср дает более 90 миллионов евро за лучшего японского бомбардира в истории чемпионата Англии.

Брайтон не хочет продавать своего лидера, но такие деньги могут убедить руководство расстаться с 27-летним игроком.

В нынешнем сезоне Митома забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Каору Митома Брайтон Аль-Наср Эр-Рияд Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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