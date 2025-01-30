31 января в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

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Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

Матчи пройдут 11/12 и 18/19 февраля 2025 года. 8 клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

В плей-офф на выбывание команды могут встретиться с другой командой из той же национальной ассоциации. Клубы также могут сыграть с соперниками, с которыми они встречались на стадии лиги.

Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ

01. Ливерпуль (Англия)

02. Барселона (Испания)

03. Арсенал (Англия)

04. Интер (Италия)

05. Атлетико Мадрид (Испания)

06. Байер (Германия)

07. Лилль (Франция)

08. Астон Вилла (Англия)

Сеяные команды в 1/16 финала

09. Аталанта (Италия)

10. Боруссия Д (Германия)

11. Бавария (Германия)

12. Реал Мадрид (Испания)

13. Милан (Италия)

14. ПСВ (Нидерланды)

15. ПСЖ (Франция)

16. Бенфика (Португалия)

Несеяные команды в 1/16 финала

17. Монако (Франция)

18. Брест (Франция)

19. Фейеноорд (Нидерланды)

20. Ювентус (Италия)

21. Селтик (Шотландия)

22. Манчестер Сити (Англия)

23. Спортинг (Португалия)

24. Брюгге (Бельгия)

Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 31 января в 13:00 на официальном сайте УЕФА.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

Корзины посева для жеребьевки 1/16 финала

Матчи: 11/12 и 18/19 февраля 2025 года

🔹 Секция 1

Сеяные

09. Аталанта (Италия)

10. Боруссия Д (Германия)

Несеяные

23. Спортинг (Португалия)

24. Брюгге (Бельгия)

🔹 Секция 2

Сеяные

11. Бавария (Германия)

12. Реал Мадрид (Испания)

Несеяные

21. Селтик (Шотландия)

22. Манчестер Сити (Англия)

🔹 Секция 3

Сеяные

13. Милан (Италия)

14. ПСВ (Нидерланды)

Несеяные

19. Фейеноорд (Нидерланды)

20. Ювентус (Италия)

🔹 Секция 4

Сеяные

15. ПСЖ (Франция)

16. Бенфика (Португалия)

Несеяные

17. Монако (Франция)

18. Брест (Франция)

Корзины посева для 1/16 финала

Потенциальные пары 1/16 финала

Сетка плей-офф

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