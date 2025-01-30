Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
31 января в 13:00 в Ньоне пройдет жеребьевка главного еврокубка
31 января в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.
Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.
Матчи пройдут 11/12 и 18/19 февраля 2025 года. 8 клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.
В плей-офф на выбывание команды могут встретиться с другой командой из той же национальной ассоциации. Клубы также могут сыграть с соперниками, с которыми они встречались на стадии лиги.
Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ
- 01. Ливерпуль (Англия)
- 02. Барселона (Испания)
- 03. Арсенал (Англия)
- 04. Интер (Италия)
- 05. Атлетико Мадрид (Испания)
- 06. Байер (Германия)
- 07. Лилль (Франция)
- 08. Астон Вилла (Англия)
Сеяные команды в 1/16 финала
- 09. Аталанта (Италия)
- 10. Боруссия Д (Германия)
- 11. Бавария (Германия)
- 12. Реал Мадрид (Испания)
- 13. Милан (Италия)
- 14. ПСВ (Нидерланды)
- 15. ПСЖ (Франция)
- 16. Бенфика (Португалия)
Несеяные команды в 1/16 финала
- 17. Монако (Франция)
- 18. Брест (Франция)
- 19. Фейеноорд (Нидерланды)
- 20. Ювентус (Италия)
- 21. Селтик (Шотландия)
- 22. Манчестер Сити (Англия)
- 23. Спортинг (Португалия)
- 24. Брюгге (Бельгия)
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция жеребьевки проводится 31 января в 13:00 на официальном сайте УЕФА.
Лига чемпионов УЕФА 2024/25
Корзины посева для жеребьевки 1/16 финала
Матчи: 11/12 и 18/19 февраля 2025 года
🔹 Секция 1
Сеяные
- 09. Аталанта (Италия)
- 10. Боруссия Д (Германия)
Несеяные
- 23. Спортинг (Португалия)
- 24. Брюгге (Бельгия)
🔹 Секция 2
Сеяные
- 11. Бавария (Германия)
- 12. Реал Мадрид (Испания)
Несеяные
- 21. Селтик (Шотландия)
- 22. Манчестер Сити (Англия)
🔹 Секция 3
Сеяные
- 13. Милан (Италия)
- 14. ПСВ (Нидерланды)
Несеяные
- 19. Фейеноорд (Нидерланды)
- 20. Ювентус (Италия)
🔹 Секция 4
Сеяные
- 15. ПСЖ (Франция)
- 16. Бенфика (Португалия)
Несеяные
- 17. Монако (Франция)
- 18. Брест (Франция)
Корзины посева для 1/16 финала
Потенциальные пары 1/16 финала
Сетка плей-офф
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей пожелал успехов вратарю
Жеребьевка 1/16 финала ЛЧ состоится 31 января