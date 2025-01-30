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Лига чемпионов
30 января 2025, 20:01 | Обновлено 30 января 2025, 20:20
1426
0

Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 января в 13:00 в Ньоне пройдет жеребьевка главного еврокубка

30 января 2025, 20:01 | Обновлено 30 января 2025, 20:20
1426
0
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

31 января в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

Матчи пройдут 11/12 и 18/19 февраля 2025 года. 8 клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

В плей-офф на выбывание команды могут встретиться с другой командой из той же национальной ассоциации. Клубы также могут сыграть с соперниками, с которыми они встречались на стадии лиги.

Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ

  • 01. Ливерпуль (Англия)
  • 02. Барселона (Испания)
  • 03. Арсенал (Англия)
  • 04. Интер (Италия)
  • 05. Атлетико Мадрид (Испания)
  • 06. Байер (Германия)
  • 07. Лилль (Франция)
  • 08. Астон Вилла (Англия)

Сеяные команды в 1/16 финала

  • 09. Аталанта (Италия)
  • 10. Боруссия Д (Германия)
  • 11. Бавария (Германия)
  • 12. Реал Мадрид (Испания)
  • 13. Милан (Италия)
  • 14. ПСВ (Нидерланды)
  • 15. ПСЖ (Франция)
  • 16. Бенфика (Португалия)

Несеяные команды в 1/16 финала

  • 17. Монако (Франция)
  • 18. Брест (Франция)
  • 19. Фейеноорд (Нидерланды)
  • 20. Ювентус (Италия)
  • 21. Селтик (Шотландия)
  • 22. Манчестер Сити (Англия)
  • 23. Спортинг (Португалия)
  • 24. Брюгге (Бельгия)

Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 31 января в 13:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

Корзины посева для жеребьевки 1/16 финала

Матчи: 11/12 и 18/19 февраля 2025 года

🔹 Секция 1

Сеяные

  • 09. Аталанта (Италия)
  • 10. Боруссия Д (Германия)

Несеяные

  • 23. Спортинг (Португалия)
  • 24. Брюгге (Бельгия)

🔹 Секция 2

Сеяные

  • 11. Бавария (Германия)
  • 12. Реал Мадрид (Испания)

Несеяные

  • 21. Селтик (Шотландия)
  • 22. Манчестер Сити (Англия)

🔹 Секция 3

Сеяные

  • 13. Милан (Италия)
  • 14. ПСВ (Нидерланды)

Несеяные

  • 19. Фейеноорд (Нидерланды)
  • 20. Ювентус (Италия)

🔹 Секция 4

Сеяные

  • 15. ПСЖ (Франция)
  • 16. Бенфика (Португалия)

Несеяные

  • 17. Монако (Франция)
  • 18. Брест (Франция)

Корзины посева для 1/16 финала

Потенциальные пары 1/16 финала

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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