Обновились. Динамо не выигрывало на стадии группового этапа с 2020 года

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы киевское «Динамо» одержало победу над латвийским РФШ из Риги со счетом 1:0. Единственным голом отметился Александр Пихаленок.

Эта победа прервала неудачную серию выступлений украинского клуба на групповых стадиях еврокубков.

Последний раз «Динамо» побеждало 11 ноября 2020 года в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Соперником украинского клуба был венгерский «Ференцварош». В той игре украинцы одержали минимальную победу 1:0. Гол на свой счет записал Денис Попов.

В сезоне 2021/22 киевское «Динамо» на групповой стадии Лиги чемпионов потерпело пять поражений и сыграло один раз вничью. Соперниками были «Бавария» (0:5, 1:2), «Барселона» (0:1, 0:1) и «Бенфика» (0:0, 0:2).

Через год «динамовцы» играли в Лиге Европы. На стадии группового этапа команда повторила аналогичный результат прошлогоднему. «Динамо» уступило дважды «Фенербахче» 1:2 и 0:2. Также не смогло взять очки у «Ренна» 0:1 и 1:2. С греческим АЕКом «динамовцы» смогли взять одно очко – 3:3 и 0:1.

В сезоне 2023/24 «Динамо» не смогло квалифицироваться в групповой этап Лиги конференций.