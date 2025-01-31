Ференцварош – АЗ – 4:3. Венгры в плей-офф. Видео голов и обзор матча

30 января в 8-м туре Лиги Европы встречались «Ференцварош» и «АЗ Алкмаар».

Для выхода в следующий этап венграм нужна была только победа.

После первого тайма счет в матче был уже 3:0 в пользу «Ференцвароша».

Во втором тайме силы венгерского клуба оставили, и они начали ошибаться в защите.

К счастью для «Ференцвароша», им удалось удержать победу 4:3.

Венгерский клуб занял 17-е место в турнирной таблице, а «АЗ» - на 19-м.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Ференцварош – АЗ – 4:3

Голы: Бен Ромдан, 9, 45 Траоре, 34, Варга, 82, - Мейнанс, 76, 90+5, Перрот, 90

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