Ференцварош – АЗ – 4:3. Венгры в плей-офф. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в Будапеште
30 января в 8-м туре Лиги Европы встречались «Ференцварош» и «АЗ Алкмаар».
Для выхода в следующий этап венграм нужна была только победа.
После первого тайма счет в матче был уже 3:0 в пользу «Ференцвароша».
Во втором тайме силы венгерского клуба оставили, и они начали ошибаться в защите.
К счастью для «Ференцвароша», им удалось удержать победу 4:3.
Венгерский клуб занял 17-е место в турнирной таблице, а «АЗ» - на 19-м.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
Ференцварош – АЗ – 4:3
Голы: Бен Ромдан, 9, 45 Траоре, 34, Варга, 82, - Мейнанс, 76, 90+5, Перрот, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
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