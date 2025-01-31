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Лига Европы
Ференцварош
30.01.2025 22:00 – FT 4 : 3
АЗ Алкмаар
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Лига Европы
31 января 2025, 05:10 | Обновлено 31 января 2025, 05:13
53
0

Ференцварош – АЗ – 4:3. Венгры в плей-офф. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в Будапеште

31 января 2025, 05:10 | Обновлено 31 января 2025, 05:13
53
0
Ференцварош – АЗ – 4:3. Венгры в плей-офф. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в 8-м туре Лиги Европы встречались «Ференцварош» и «АЗ Алкмаар».

Для выхода в следующий этап венграм нужна была только победа.

После первого тайма счет в матче был уже 3:0 в пользу «Ференцвароша».

Во втором тайме силы венгерского клуба оставили, и они начали ошибаться в защите.

К счастью для «Ференцвароша», им удалось удержать победу 4:3.

Венгерский клуб занял 17-е место в турнирной таблице, а «АЗ» - на 19-м.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Ференцварош – АЗ – 4:3

Голы: Бен Ромдан, 9, 45 Траоре, 34, Варга, 82, - Мейнанс, 76, 90+5, Перрот, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Свен Мийнанс (АЗ Алкмаар).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Трой Пэрротт (АЗ Алкмаар).
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Свен Мийнанс (АЗ Алкмаар).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Али Бен Ромдане (Ференцварош).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Ференцварош).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Али Бен Ромдане (Ференцварош).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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