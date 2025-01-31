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  4. Три именитых футболиста могут перебраться в Саудовскую Аравию зимой
Саудовская Аравия
31 января 2025, 07:39 | Обновлено 31 января 2025, 08:17
818
0

Три именитых футболиста могут перебраться в Саудовскую Аравию зимой

Каору Митома, РОдрио и АЛехандро Баэна могут покинуть Европу

31 января 2025, 07:39 | Обновлено 31 января 2025, 08:17
818
0
Три именитых футболиста могут перебраться в Саудовскую Аравию зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Каору Митома

Сразу 3 именитых футболиста из ведущих европейских чемпионатов могут перебраться в чемпионат Саудовской Аравии уже этой зимой, сообщает Fichajes.

По информации источника, речь идет о японском вингере «Брайтона» Каору Митоме, бразильском вингере мадридского «Реала» Родриго и испанском полузащитнике «Вильярреала» Алехандро Баэне.

За японского футболиста «Аль-Наср» предложил 65 миллионов евро. Английский клуб отклонил предложение, но саудовский клуб настаивает на трансфере и готов предложить больше.

«Аль-Хиляль» пытается воспользоваться внутренней конкуренцией в «Реале» и подписать Родриго, однако приоритетной целью остается Мохамед Салах.

«Аль-Ахли» готов активировать клаусулу Алехандро Баэны, сумма которой составляет 60 миллионов евро, но «Вильярреал» пока не рассматривает переговоры.

Ранее сообщалось о том, что 20-летний хавбек перешел из «Барселоны» в «Аль-Иттихад».

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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