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Англия
29 января 2025, 16:48 |
1287
1

Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко

Интер все еще заинтересован в подписании украинца

29 января 2025, 16:48 |
1287
1
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Миланский «Интер» продолжает следить за ситуацией с украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает interlive.it.

По информации источника, чемпион Италии может попытаться подписать 28-летнего игрока «канониров» следующим летом, ведь все указывает на то, что зимой тот не покинет свой клуб, несмотря на интерес со стороны мадридского «Атлетико» и дортмундской «Боруссии».

В «Интере» ожидают, что по завершению этого сезона трансферная стоимость украинца значительно снизится, ведь у него останется всего год контракта с «Арсеналом». Это позволит «нерадзурри» попытаться подписать защитника значительно меньше, чем за 30 млн евро, в которые его оценивали ранее.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «канониров» 13 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее легенда Арсенала призвал выставить Зинченко за дверь.

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Боруссия Дортмунд трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Интер Милан трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Prokop_Andriy
В ідеалі краще перейти в Атлетіко, в Інтері він не витісне Ді Марко, а в центрі поля йому не дадуть грати
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