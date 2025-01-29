Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко

Миланский «Интер» продолжает следить за ситуацией с украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает interlive.it.

По информации источника, чемпион Италии может попытаться подписать 28-летнего игрока «канониров» следующим летом, ведь все указывает на то, что зимой тот не покинет свой клуб, несмотря на интерес со стороны мадридского «Атлетико» и дортмундской «Боруссии».

В «Интере» ожидают, что по завершению этого сезона трансферная стоимость украинца значительно снизится, ведь у него останется всего год контракта с «Арсеналом». Это позволит «нерадзурри» попытаться подписать защитника значительно меньше, чем за 30 млн евро, в которые его оценивали ранее.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «канониров» 13 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее легенда Арсенала призвал выставить Зинченко за дверь.