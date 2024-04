Дубль и два ассиста Месси. Интер Майами без Кривцова выиграл матч в MLS

В ночь на 28 апреля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Нью-Инглэнд Революшн» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Дублем и двумя ассистами в этом поединке отметился звездный аргентинский форвард Лионель Месси. В текущем сезоне MLS на счету Лео уже 9 голов и 8 ассистов в 7 сыгранных поединках. Лионель стал первым игроком в истории заокеанского чемпионата, который сделал 17 результативных действий за 7 игр.

Также отличился и бывший партнер Месси в «Барселоне» Луис Суарес.

Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов пропустил встречу из-за травмы.

Сейчас клуб Дэвида Бекхэма занимает первое место в таблице MLS. У команды 21 очко из 33 возможных. У ближайшего преследователя «Цинциннати» 18 пунктов и на 1 сыгранный поединок меньше.

MLS. 27–28 апреля

Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами – 1:4

Голы: Чанкали, 1 – Месси, 32, 68, Кремаски, 83, Суарес, 89

Видео голов и обзор матча:

A night to remember in New England! 💫 pic.twitter.com/eTDqRYsEDN

Making history ✍️



Messi is the first player in @mls history to record 16 goal contributions in his first 7️⃣ games 😮‍💨



✨ @CaptainMorganUS pic.twitter.com/bLcE4SE4GA