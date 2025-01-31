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31 января 2025, 00:59 | Обновлено 31 января 2025, 01:15
144
0

Луис Суарес назвал лучшего нападающего за всю историю футбола

Уругвайский нападающий назвал пять лучших форвардов на все времена

31 января 2025, 00:59 | Обновлено 31 января 2025, 01:15
144
0
Луис Суарес назвал лучшего нападающего за всю историю футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Известный уругвайский нападающий Луис Суарес назвал пятерку лучших нападающих в истории футбола. Наибольшее признание от Суареса досталось Лионелю Месси.

«Я назову Ромарио, Роналдо, Форлана и Батистуту. И, конечно, Месси. Он один из лучших в мире. Мне с ним очень легко принимать любое решение. Когда ты имеешь действительно хорошую связь и отношения за пределами поля, я думаю, это облегчает мне задачу», – сказал Суарес.

Ранее Суарес ответил на вопрос журналистов, кто был его самым тяжелым соперником в карьере. Уругваец выделил двух центральных защитников – Серхио Рамоса и Тиаго Силву.

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Луис Суарес Лионель Месси
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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