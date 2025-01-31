Луис Суарес назвал лучшего нападающего за всю историю футбола

Известный уругвайский нападающий Луис Суарес назвал пятерку лучших нападающих в истории футбола. Наибольшее признание от Суареса досталось Лионелю Месси.

«Я назову Ромарио, Роналдо, Форлана и Батистуту. И, конечно, Месси. Он один из лучших в мире. Мне с ним очень легко принимать любое решение. Когда ты имеешь действительно хорошую связь и отношения за пределами поля, я думаю, это облегчает мне задачу», – сказал Суарес.

Ранее Суарес ответил на вопрос журналистов, кто был его самым тяжелым соперником в карьере. Уругваец выделил двух центральных защитников – Серхио Рамоса и Тиаго Силву.