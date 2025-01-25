Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Именитый уругвайский нападающий выделил Тиаго Силву и Серхио Рамоса
Известный уругвайский нападающий Луис Суарес ответил на вопрос журналистов, кто был его самым тяжелым соперником в карьере. Уругваец выделил двух центральных защитников – Серхио Рамоса и Тиаго Силву.
«Серхио Рамос – самый тяжелый соперник, с которым я сталкивался. Он очень силен, имеет большой опыт и является очень конкурентоспособным игроком. Вот почему я так ценю гол, который забил в ворота «Реала» в игре на «Кэмп Ноу».
Также могу выделить Тиаго Силву, который доставлял мне неприятности и с которым я встречался несколько раз. Он великолепный центрбек, который мне всегда нравился», – сказал Суарес.
Ранее легендарный французский хавбек Зинедин Зидан назвал самого тяжелого соперника в профессиональной карьере.
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