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25 января 2025, 03:07 |
62
0

Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере

Именитый уругвайский нападающий выделил Тиаго Силву и Серхио Рамоса

25 января 2025, 03:07 |
62
0
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Известный уругвайский нападающий Луис Суарес ответил на вопрос журналистов, кто был его самым тяжелым соперником в карьере. Уругваец выделил двух центральных защитников – Серхио Рамоса и Тиаго Силву.

«Серхио Рамос – самый тяжелый соперник, с которым я сталкивался. Он очень силен, имеет большой опыт и является очень конкурентоспособным игроком. Вот почему я так ценю гол, который забил в ворота «Реала» в игре на «Кэмп Ноу».

Также могу выделить Тиаго Силву, который доставлял мне неприятности и с которым я встречался несколько раз. Он великолепный центрбек, который мне всегда нравился», – сказал Суарес.

Ранее легендарный французский хавбек Зинедин Зидан назвал самого тяжелого соперника в профессиональной карьере.

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Луис Суарес Тиаго Силва Серхио Рамос
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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