Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере

Известный уругвайский нападающий Луис Суарес ответил на вопрос журналистов, кто был его самым тяжелым соперником в карьере. Уругваец выделил двух центральных защитников – Серхио Рамоса и Тиаго Силву.

«Серхио Рамос – самый тяжелый соперник, с которым я сталкивался. Он очень силен, имеет большой опыт и является очень конкурентоспособным игроком. Вот почему я так ценю гол, который забил в ворота «Реала» в игре на «Кэмп Ноу».

Также могу выделить Тиаго Силву, который доставлял мне неприятности и с которым я встречался несколько раз. Он великолепный центрбек, который мне всегда нравился», – сказал Суарес.

Ранее легендарный французский хавбек Зинедин Зидан назвал самого тяжелого соперника в профессиональной карьере.