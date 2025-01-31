WTA31 января 2025, 04:39 |
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Даяна Ястремская – Антония Ружич. Камбек в первом сете. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Линце
31 января 2025, 04:39 |
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30 января украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Антонию Ружич в 1/8 финала турнира WTA 500 в Линце, Австрия.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу украинки за 1 час и 32 минуты. В первом сете Даяна отыгралась со счетом 2:4 (0:40) на подаче.
Следующей соперницей Ястремской будет третья сеяная Мария Саккари.
Видеообзор матча Даяна Ястремская – Антония Ружич
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