Даяна Ястремская – Антония Ружич. Камбек в первом сете. Видеообзор матча

30 января украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Антонию Ружич в 1/8 финала турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу украинки за 1 час и 32 минуты. В первом сете Даяна отыгралась со счетом 2:4 (0:40) на подаче.

Следующей соперницей Ястремской будет третья сеяная Мария Саккари.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Антония Ружич