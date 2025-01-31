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  4. Даяна Ястремская – Антония Ружич. Камбек в первом сете. Видеообзор матча
WTA
31 января 2025, 04:39 |
55
0

Даяна Ястремская – Антония Ружич. Камбек в первом сете. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Линце

31 января 2025, 04:39 |
55
0
Даяна Ястремская – Антония Ружич. Камбек в первом сете. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Антонию Ружич в 1/8 финала турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу украинки за 1 час и 32 минуты. В первом сете Даяна отыгралась со счетом 2:4 (0:40) на подаче.

Следующей соперницей Ястремской будет третья сеяная Мария Саккари.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Антония Ружич

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Даяна Ястремская Антония Ружич теннисные видеообзоры видео WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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