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  4. Капитан сборной пояснил, почему в Украине мужской теннис слабее женского
Кубок Дэвиса
31 января 2025, 04:53 |
103
0

Капитан сборной пояснил, почему в Украине мужской теннис слабее женского

Орест Терещук уверен, что дело в финансах

31 января 2025, 04:53 |
103
0
Капитан сборной пояснил, почему в Украине мужской теннис слабее женского
ФТУ. Орест Терещук

Капитан мужской сборной Украины по теннису Орест Терещук в интервью Sport.ua пояснил, почему женский теннис в нашей стране более развит, чем мужской:

«Если не брать последние три года, то вообще воспитание мужчины, как профессионального теннисиста, значительно дороже, чем у спортсменки женского разряда. Это один из основных факторов, плюс традиционно у нас в каждом возрасте девушки, начиная с разряда до 12 лет, обычно в юношеских кубках Европы. Девушки борются за высокие места, а у ребят же не такие высокие результаты до 12–14 лет, но они достаточно конкурентные, а потом появляются проблемы, в том числе и финансовые. Конкуренция и там, и там очень высокая.

Я не говорю, что девушкам легче, а мужчинам труднее. Конечно нет, всем очень трудно, но одна из весомых причин это финансы. Плюс у девушек, если можно так сказать, раньше становится понятным, будет ли конкурентная спортсменка. Соответственно, будет ли команда работать, если есть на нее финансы. У ребят этот же процесс происходит чуть позже.

У ребят 15–16 лет есть выбор. Большой финал без гарантий результата, или если у тебя есть определенный уровень игры, у тебя есть возможность обеспечить себе своим теннисом хорошее образование в Америке, и например, начинать подрабатывать начинающим помощником тренера. Соответственно у большинства не остается такой опции, как попробовать себя в профессиональном теннисе, потому что сейчас теннис повзрослел, и в 18–19 лет очень трудно показать результаты, которые могли бы перекрывать финансовые затраты».

31 января мужская сборная Украины по теннису начнет матчевое противостояние Кубка Дэвиса против команды Туниса.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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