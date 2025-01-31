Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Орест ТЕРЕЩУК: «Думаю, что шансы в игре с Тунисом 50 на 50. Мы не фавориты»
Кубок Дэвиса
31 января 2025, 03:50 |
18
0

Орест ТЕРЕЩУК: «Думаю, что шансы в игре с Тунисом 50 на 50. Мы не фавориты»

Капитан сборной Украины дал эксклюзивное интервью для Sport.ua перед матчем Кубка Дэвиса

31 января 2025, 03:50 |
18
0
Орест ТЕРЕЩУК: «Думаю, что шансы в игре с Тунисом 50 на 50. Мы не фавориты»
ФТУ

31 января мужская сборная Украины по теннису начнет матчевое противостояние плей-офф Кубка Дэвиса против команды Туниса за место в Первой Мировой группе.

Капитан сборной Украины Орест Терещук эксклюзивно для Sport.ua рассказал о своих ожиданиях от матча, готовности игроков и развитии украинского мужского тенниса.

– Объясните, почему выбрали именно такой состав команды? И в какой форме сейчас находятся теннисисты?

– Теннисисты находятся в разной форме. В частности Овчаренко и Сачко – в неплохой форме, хотя последние турниры они играли в зале на харде, а здесь мы играем на улице, они привыкают. Уже чувствуют себя более уверенно. Относительно других – Алексей Крутых и Слава Белинский – после предсезонки еще не достаточно матчей сыграли, чтобы набрать оптимальную форму, но также готовятся. Можно сказать, что в моменте они набирают, немного недостаточно игровой практики. Влад Орлов – в неплохой форме, он здесь определенное время находится в Тунисе, ведь играл на турнире на прошлой неделе и был в финале в парном разряде. Поэтому более менее в неплохой форме.

– Какие сейчас у вас условия в Тунисе? Как проходят тренировки команды и где проживает сборная?

– Условия проживания и питания хорошие, проживаем в хорошем отеле, нас поселили недалеко от места проведения матча. В Тунисе сделали реновацию двух кортов специально под этот матч, потому что для них это повышение и есть определенные, скажем так, запросы от Международной федерации тенниса, чтобы инфраструктура была определенного уровня. Хороший центральный корт на котором будут проводиться матчи и неплохой тренировочный корт. В принципе, есть все необходимое, у нас двух-трех разовые тренировки. Готовимся в штатном порядке.

– Как оцениваете сборную Туниса? Кого можно выделить в этой команде?

– У них есть сильный одиночный игрок – Дугаз, он на недавнем чемпионате Австралии прошел квалификацию и в рейтинге он стоит выше наших игроков.

Есть с кем бороться. Мы, даже после наших двух последних проигрышей, все равно не являемся фаворитами в этой встрече. Думаю, что шансы 50/50, неизвестно сколько будет зрителей, корт центральный достаточно большой. Если будет много публики, то, скажем так, условия будут достаточно непривычные. Посмотрим, как мы и местные будут на это реагировать.

– Как вам жеребьевка? Довольны ли ею?

– Мы довольны жеребьевкой, как раз хотели, чтобы начал Виталик. По игре мне кажется, если Сачко удастся сыграть в активный теннис, а соперник ему подходит для этого, то все будет хорошо. Посмотрим по игре.

ФТУ. Жеребьевка противостояния Туниса и Украины

– Как оцениваете уровень мужского тенниса в Украине сейчас? И почему у женщин есть хорошие достижения, а у мужчин этого нет?

– Если не брать последние три года, то вообще воспитание мужчины, как профессионального теннисиста, значительно дороже, чем у спортсменки женского разряда. Это один из основных факторов, плюс традиционно у нас в каждом возрасте девушки, начиная с разряда до 12 лет, обычно в юношеских кубках Европы. Девушки борются за высокие места, а у ребят же не такие высокие результаты до 12–14 лет, но они достаточно конкурентные, а потом появляются проблемы, в том числе и финансовые. Конкуренция и там, и там очень высокая. Я не говорю, что девушкам легче, а мужчинам труднее. Конечно нет, всем очень трудно, но одна из весомых причин это финансы. Плюс у девушек, если можно так сказать, раньше становится понятным, будет ли конкурентная спортсменка. Соответственно, будет ли команда работать, если есть на нее финансы. У ребят этот же процесс происходит чуть позже.

Уребят 15–16 лет есть выбор. Большой финал без гарантий результата, или если у тебя есть определенный уровень игры, у тебя есть возможность обеспечить себе своим теннисом хорошее образование в Америке, и например, начинать подрабатывать начинающим помощником тренера. Соответственно у большинства не остается такой опции, как попробовать себя в профессиональном теннисе, потому что сейчас теннис повзрослел, и в 18–19 лет очень трудно показать результаты, которые могли бы перекрывать финансовые затраты.

– Как вам выступления украинских теннисисток на Australian Open?

– Я очень рад за Элину, за ее победы. Она победила теннисистку из топ-10 – Паолини. Но очень обидно за матч, который она проиграла, где она была близка к победе. Так же рад, что Даяна прошла несколько матчей. Ну и также Марта Костюк. Как я понимаю, она ставит себе задачу выиграть турнир Grand Slam в этом году. Болеем за них.

– Следите ли вы за молодыми украинскими теннисистами сейчас? И кто может в будущем стать звездой?

– Есть несколько юношей, одного я даже приглашал на этот матч, но опять же – увидим, что будет дальше, насколько семья теннисиста имеет возможности, финансы. И главное готовы ли терпеть этот долгий путь. Юноши у нас, опять повторюсь, всегда были. Вот вопрос, что после 15 лет спрогнозировать трудно. В принципе, это у нас сейчас по сравнению с поколением Марченко, Стаховского, Долгополова определенное затишье, но до них был только Андрей Медведев.

Сейчас много детей за рубежом, многие мечтают. Возможно, там инфраструктура и финансирование будет у кого-то, и будет смелость идти до конца. Я надеюсь, что через несколько лет у нас кто-то из свежей крови появится, плюс я бы не забывал о тех ребятах, которые сейчас в сборной. У нас достаточно молодая сборная. И к сожалению для них, на личных турнирах, они не показывают таких результатов. Потенциал у них есть, они работают, будем надеяться.

ФТУ. Сборные Украины и Туниса по теннису

По теме:
Трансляции матча Тунис – Украина не будет. Стала известна причина
Состоялась жеребьевка матчевого противостояния Кубка Дэвиса Тунис – Украина
ФОТО. Как сборная Украины на кортах Туниса тренировалась перед матчем КД
Орест Терещук сборная Украины по теннису сборная Туниса по теннису Тунис - Украина Кубок Дэвиса эксклюзив статьи
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце
Теннис | 30 января 2025, 18:46 48
Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце
Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце

Элина уступила Анне Блинковой во 2-м раунде пятисотника в Австрии

Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Футбол | 30 января 2025, 07:50 26
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА

Киевляне попрощались с голкипером сборной Украины

Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Футбол | 30.01.2025, 08:25
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Футбол | 30.01.2025, 16:40
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ
Футбол | 30.01.2025, 20:53
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
29.01.2025, 16:48 10
Футбол
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
30.01.2025, 06:47 15
Футбол
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 13
Бокс
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
30.01.2025, 09:13 2
Бокс
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем