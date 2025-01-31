Орест ТЕРЕЩУК: «Думаю, что шансы в игре с Тунисом 50 на 50. Мы не фавориты»

31 января мужская сборная Украины по теннису начнет матчевое противостояние плей-офф Кубка Дэвиса против команды Туниса за место в Первой Мировой группе.

Капитан сборной Украины Орест Терещук эксклюзивно для Sport.ua рассказал о своих ожиданиях от матча, готовности игроков и развитии украинского мужского тенниса.

– Объясните, почему выбрали именно такой состав команды? И в какой форме сейчас находятся теннисисты?

– Теннисисты находятся в разной форме. В частности Овчаренко и Сачко – в неплохой форме, хотя последние турниры они играли в зале на харде, а здесь мы играем на улице, они привыкают. Уже чувствуют себя более уверенно. Относительно других – Алексей Крутых и Слава Белинский – после предсезонки еще не достаточно матчей сыграли, чтобы набрать оптимальную форму, но также готовятся. Можно сказать, что в моменте они набирают, немного недостаточно игровой практики. Влад Орлов – в неплохой форме, он здесь определенное время находится в Тунисе, ведь играл на турнире на прошлой неделе и был в финале в парном разряде. Поэтому более менее в неплохой форме.

– Какие сейчас у вас условия в Тунисе? Как проходят тренировки команды и где проживает сборная?

– Условия проживания и питания хорошие, проживаем в хорошем отеле, нас поселили недалеко от места проведения матча. В Тунисе сделали реновацию двух кортов специально под этот матч, потому что для них это повышение и есть определенные, скажем так, запросы от Международной федерации тенниса, чтобы инфраструктура была определенного уровня. Хороший центральный корт на котором будут проводиться матчи и неплохой тренировочный корт. В принципе, есть все необходимое, у нас двух-трех разовые тренировки. Готовимся в штатном порядке.

– Как оцениваете сборную Туниса? Кого можно выделить в этой команде?

– У них есть сильный одиночный игрок – Дугаз, он на недавнем чемпионате Австралии прошел квалификацию и в рейтинге он стоит выше наших игроков.

Есть с кем бороться. Мы, даже после наших двух последних проигрышей, все равно не являемся фаворитами в этой встрече. Думаю, что шансы 50/50, неизвестно сколько будет зрителей, корт центральный достаточно большой. Если будет много публики, то, скажем так, условия будут достаточно непривычные. Посмотрим, как мы и местные будут на это реагировать.

– Как вам жеребьевка? Довольны ли ею?

– Мы довольны жеребьевкой, как раз хотели, чтобы начал Виталик. По игре мне кажется, если Сачко удастся сыграть в активный теннис, а соперник ему подходит для этого, то все будет хорошо. Посмотрим по игре.

ФТУ. Жеребьевка противостояния Туниса и Украины

– Как оцениваете уровень мужского тенниса в Украине сейчас? И почему у женщин есть хорошие достижения, а у мужчин этого нет?

– Если не брать последние три года, то вообще воспитание мужчины, как профессионального теннисиста, значительно дороже, чем у спортсменки женского разряда. Это один из основных факторов, плюс традиционно у нас в каждом возрасте девушки, начиная с разряда до 12 лет, обычно в юношеских кубках Европы. Девушки борются за высокие места, а у ребят же не такие высокие результаты до 12–14 лет, но они достаточно конкурентные, а потом появляются проблемы, в том числе и финансовые. Конкуренция и там, и там очень высокая. Я не говорю, что девушкам легче, а мужчинам труднее. Конечно нет, всем очень трудно, но одна из весомых причин это финансы. Плюс у девушек, если можно так сказать, раньше становится понятным, будет ли конкурентная спортсменка. Соответственно, будет ли команда работать, если есть на нее финансы. У ребят этот же процесс происходит чуть позже.

Уребят 15–16 лет есть выбор. Большой финал без гарантий результата, или если у тебя есть определенный уровень игры, у тебя есть возможность обеспечить себе своим теннисом хорошее образование в Америке, и например, начинать подрабатывать начинающим помощником тренера. Соответственно у большинства не остается такой опции, как попробовать себя в профессиональном теннисе, потому что сейчас теннис повзрослел, и в 18–19 лет очень трудно показать результаты, которые могли бы перекрывать финансовые затраты.

– Как вам выступления украинских теннисисток на Australian Open?

– Я очень рад за Элину, за ее победы. Она победила теннисистку из топ-10 – Паолини. Но очень обидно за матч, который она проиграла, где она была близка к победе. Так же рад, что Даяна прошла несколько матчей. Ну и также Марта Костюк. Как я понимаю, она ставит себе задачу выиграть турнир Grand Slam в этом году. Болеем за них.

– Следите ли вы за молодыми украинскими теннисистами сейчас? И кто может в будущем стать звездой?

– Есть несколько юношей, одного я даже приглашал на этот матч, но опять же – увидим, что будет дальше, насколько семья теннисиста имеет возможности, финансы. И главное готовы ли терпеть этот долгий путь. Юноши у нас, опять повторюсь, всегда были. Вот вопрос, что после 15 лет спрогнозировать трудно. В принципе, это у нас сейчас по сравнению с поколением Марченко, Стаховского, Долгополова определенное затишье, но до них был только Андрей Медведев.

Сейчас много детей за рубежом, многие мечтают. Возможно, там инфраструктура и финансирование будет у кого-то, и будет смелость идти до конца. Я надеюсь, что через несколько лет у нас кто-то из свежей крови появится, плюс я бы не забывал о тех ребятах, которые сейчас в сборной. У нас достаточно молодая сборная. И к сожалению для них, на личных турнирах, они не показывают таких результатов. Потенциал у них есть, они работают, будем надеяться.