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Кубок Дэвиса
20 февраля 2025, 14:01 | Обновлено 20 февраля 2025, 14:08
71
0

Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса

Сине-желтая сборная сыграет с командой Доминиканской Республики

20 февраля 2025, 14:01 | Обновлено 20 февраля 2025, 14:08
71
0
Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
ФТУ

Мужская сборная Украины по теннису в результате жеребьевки узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса 2025.

Сине-желтая сборная сыграет с командой Доминиканской Республики во Второй мировой группе Кубка Дэвиса.

Матч состоится 12–13 или 13–14 сентября 2025 года.

Сборная Украины будет номинальным хозяином встречи – будет иметь право выбора места проведения и площадки для игры.

В начале февраля мужская сборная Украины по теннису потерпела поражение от команды Туниса (2:3) в матче плей-офф Кубка Дэвиса, победитель которого получал место в Первой мировой группе.

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сборная Украины по теннису Кубок Дэвиса жеребьевка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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