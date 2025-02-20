Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Сине-желтая сборная сыграет с командой Доминиканской Республики
Мужская сборная Украины по теннису в результате жеребьевки узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса 2025.
Сине-желтая сборная сыграет с командой Доминиканской Республики во Второй мировой группе Кубка Дэвиса.
Матч состоится 12–13 или 13–14 сентября 2025 года.
Сборная Украины будет номинальным хозяином встречи – будет иметь право выбора места проведения и площадки для игры.
В начале февраля мужская сборная Украины по теннису потерпела поражение от команды Туниса (2:3) в матче плей-офф Кубка Дэвиса, победитель которого получал место в Первой мировой группе.
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