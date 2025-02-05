Украина опустилась на 40-е место в рейтинге. Что дальше в Кубке Дэвиса?
Сине-желтые потеряли позиции после поражения Тунису и теперь сыграют во Второй Мировой группе
Мужская сборная Украины по теннису потеряла позиции в рейтинге наций после поражения команде Туниса (2:3) в матчевом противостоянии плей-офф Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе.
Теперь сине-желтые занимают 40-е место. В сентябре 2025 году украинцы сыграют во Второй Мировой группе и будут бороться за плей-офф за место в Первой.
Вместе с Украиной на этой стадии будут выступать 25 сборных. 12 команд, которые также проиграли свои матчи в плей-офф за место в Первой Мировой группе, и 13 сборных, которые выиграли свои матчи в плей-офф Второй Мировой группы.
Сборные, проигравшие матчи в плей-офф Первой мировой группы: Пакистан, Монако, Узбекистан, Колумбия, Мексика, Ливан, Украина, Уругвай, Румыния, Того, Египет, Литва и Грузия;
Сборные, победившие в плей-офф Второй мировой группы: Бенин, Новая Зеландия, Ирландия, Марокко, Южная Африка, Сальвадор, Гонконг, Эстония, Доминиканская Республика, Словения, Китай, Парагвай и Кипр.
Сборная Украины при жеребьевке будет сеяной, поэтому следующим соперником сине-желтых будет одна из 13 несеяных команд:
- 55. Гонконг
- 55. Барбадос
- 57. Грузия
- 58. ЮАР
- 59. Сальвадор
- 60. Эстония
- 61. Того
- 62. Китай
- 63. Словения
- 64. Парагвай
- 65. Кипр
- 66. Доминиканская Республика
- 68. Бенин
С большинством этих сборных Украина раньше не встречалась, поэтому хозяев матча будет решать жребий. Но с Барбадосом и Кипром украинцы будут гарантированно играть на выезде, потому что ранее уже проводили с ними противостояния в статусе хозяев.
Рейтинг наций Кубка Дэвиса:
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