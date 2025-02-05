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  4. Украина опустилась на 40-е место в рейтинге. Что дальше в Кубке Дэвиса?
Кубок Дэвиса
05 февраля 2025, 00:39 |
120
0

Украина опустилась на 40-е место в рейтинге. Что дальше в Кубке Дэвиса?

Сине-желтые потеряли позиции после поражения Тунису и теперь сыграют во Второй Мировой группе

05 февраля 2025, 00:39 |
120
0
Украина опустилась на 40-е место в рейтинге. Что дальше в Кубке Дэвиса?
ФТУ. Сборная Украины по теннису

Мужская сборная Украины по теннису потеряла позиции в рейтинге наций после поражения команде Туниса (2:3) в матчевом противостоянии плей-офф Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе.

Теперь сине-желтые занимают 40-е место. В сентябре 2025 году украинцы сыграют во Второй Мировой группе и будут бороться за плей-офф за место в Первой.

Вместе с Украиной на этой стадии будут выступать 25 сборных. 12 команд, которые также проиграли свои матчи в плей-офф за место в Первой Мировой группе, и 13 сборных, которые выиграли свои матчи в плей-офф Второй Мировой группы.

Сборные, проигравшие матчи в плей-офф Первой мировой группы: Пакистан, Монако, Узбекистан, Колумбия, Мексика, Ливан, Украина, Уругвай, Румыния, Того, Египет, Литва и Грузия;

Сборные, победившие в плей-офф Второй мировой группы: Бенин, Новая Зеландия, Ирландия, Марокко, Южная Африка, Сальвадор, Гонконг, Эстония, Доминиканская Республика, Словения, Китай, Парагвай и Кипр.

Сборная Украины при жеребьевке будет сеяной, поэтому следующим соперником сине-желтых будет одна из 13 несеяных команд:

  • 55. Гонконг
  • 55. Барбадос
  • 57. Грузия
  • 58. ЮАР
  • 59. Сальвадор
  • 60. Эстония
  • 61. Того
  • 62. Китай
  • 63. Словения
  • 64. Парагвай
  • 65. Кипр
  • 66. Доминиканская Республика
  • 68. Бенин

С большинством этих сборных Украина раньше не встречалась, поэтому хозяев матча будет решать жребий. Но с Барбадосом и Кипром украинцы будут гарантированно играть на выезде, потому что ранее уже проводили с ними противостояния в статусе хозяев.

Рейтинг наций Кубка Дэвиса:

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рейтинг наций (теннис) Кубок Дэвиса сборная Украины по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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