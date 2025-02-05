Украина опустилась на 40-е место в рейтинге. Что дальше в Кубке Дэвиса?

Мужская сборная Украины по теннису потеряла позиции в рейтинге наций после поражения команде Туниса (2:3) в матчевом противостоянии плей-офф Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе.

Теперь сине-желтые занимают 40-е место. В сентябре 2025 году украинцы сыграют во Второй Мировой группе и будут бороться за плей-офф за место в Первой.

Вместе с Украиной на этой стадии будут выступать 25 сборных. 12 команд, которые также проиграли свои матчи в плей-офф за место в Первой Мировой группе, и 13 сборных, которые выиграли свои матчи в плей-офф Второй Мировой группы.

Сборные, проигравшие матчи в плей-офф Первой мировой группы: Пакистан, Монако, Узбекистан, Колумбия, Мексика, Ливан, Украина, Уругвай, Румыния, Того, Египет, Литва и Грузия;

Сборные, победившие в плей-офф Второй мировой группы: Бенин, Новая Зеландия, Ирландия, Марокко, Южная Африка, Сальвадор, Гонконг, Эстония, Доминиканская Республика, Словения, Китай, Парагвай и Кипр.

Сборная Украины при жеребьевке будет сеяной, поэтому следующим соперником сине-желтых будет одна из 13 несеяных команд:

55. Гонконг

55. Барбадос

57. Грузия

58. ЮАР

59. Сальвадор

60. Эстония

61. Того

62. Китай

63. Словения

64. Парагвай

65. Кипр

66. Доминиканская Республика

68. Бенин

С большинством этих сборных Украина раньше не встречалась, поэтому хозяев матча будет решать жребий. Но с Барбадосом и Кипром украинцы будут гарантированно играть на выезде, потому что ранее уже проводили с ними противостояния в статусе хозяев.

Рейтинг наций Кубка Дэвиса: